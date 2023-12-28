凱旋苑2026年改社宅　郭正亮1原因曝：可考慮賣掉

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人侯友宜近期因「凱旋苑」出租套房爭議，與對手展開攻防戰。前立委郭正亮表示，侯友宜2018年選新北市長時就被打過這個議題，有心大位的話應該處理掉，如果侯太太覺得有固定房租的不動產是好投資，「那應該考慮把那個賣掉。」

▲侯友宜家族的凱旋苑近期成為選戰焦點。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜近期陷入「凱旋苑」出租套房爭議，侯辦27日公布侯太太任美鈴的信，強調將在2026年6月管理公司租約到期後，透過像是崔媽媽包租代管等方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅，消息傳開之後引發各界熱議。

郭正亮27日在政論節目《綠也掀桌》中提到，其實侯友宜2018年選新北市長時就被打過這個議題，如果有心大位，這種議題應該要處理掉，而且前立委沈富雄告訴他，若是侯太太覺得有一個固定房租的不動產投資等於好投資，「那應該考慮把那個賣掉」，因為學生沒有收入，租給學生容易有問題，假如是租給上班族，根本就不會有這些問題。

▲侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

不過，針對凱旋苑爭議，民進黨發言人張志豪27日表示，希望侯友宜不要轉移焦點，複利漲租、年收租金是多少，還有設立一戶一門牌涉及逃漏稅近400萬元，請侯面對社會質疑。

國民黨黨主席朱立倫則強調，「民進黨又來了！5年多以前他們就攻擊過這件事」，這是人家侯太太的事情，太太家族租給新光人壽，新壽就花了錢整修出租，結果現在又成為攻擊目標。