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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凱旋苑2026年改社宅　郭正亮1原因曝：可考慮賣掉

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人侯友宜近期因「凱旋苑」出租套房爭議，與對手展開攻防戰。前立委郭正亮表示，侯友宜2018年選新北市長時就被打過這個議題，有心大位的話應該處理掉，如果侯太太覺得有固定房租的不動產是好投資，「那應該考慮把那個賣掉。」

▲▼國民黨總統候選人侯友宜太太位於文化大學旁凱旋苑連日來被對手民進黨陣營猛攻，侯友宜被批一手拜關公一手包租公。圖為位於凱旋路11號的凱旋苑。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜家族的凱旋苑近期成為選戰焦點。（圖／記者湯興漢攝）

侯友宜近期陷入「凱旋苑」出租套房爭議，侯辦27日公布侯太太任美鈴的信，強調將在2026年6月管理公司租約到期後，透過像是崔媽媽包租代管等方式，將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅，消息傳開之後引發各界熱議。

郭正亮27日在政論節目《綠也掀桌》中提到，其實侯友宜2018年選新北市長時就被打過這個議題，如果有心大位，這種議題應該要處理掉，而且前立委沈富雄告訴他，若是侯太太覺得有一個固定房租的不動產投資等於好投資，「那應該考慮把那個賣掉」，因為學生沒有收入，租給學生容易有問題，假如是租給上班族，根本就不會有這些問題。

▲▼2024總統大選第二場政見發表會26日在中國電視公司舉行，會後三黨候選人柯文哲、侯友宜及賴清德依次出場發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

不過，針對凱旋苑爭議，民進黨發言人張志豪27日表示，希望侯友宜不要轉移焦點，複利漲租、年收租金是多少，還有設立一戶一門牌涉及逃漏稅近400萬元，請侯面對社會質疑。

國民黨黨主席朱立倫則強調，「民進黨又來了！5年多以前他們就攻擊過這件事」，這是人家侯太太的事情，太太家族租給新光人壽，新壽就花了錢整修出租，結果現在又成為攻擊目標。

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