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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

94歲老礦工談賴清德老家　許淑華曝：很多世居老人家煩惱未來沒房住

▲賴清德萬里老家,寓所,崗哨。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲賴清德萬里老家。（圖／記者郭世賢翻攝）

政治中心／台北報導

對於民進黨總統候選人賴清德萬里老家近來再度成為政治攻防焦點，民進黨立委候選人、台北市議員許淑華表示，她是出生在基隆暖暖的女兒，非常理解工寮問題，因為這涉及到歷史、土地權益、政府廢除礦區後制度沒有跟上，現在有很多世居在此的老人家，都很煩惱家庭未來沒有房子住。

許淑華27日透過臉書發文表示，近來有許多謠言與抹黑，包括曲解航拍圖被航拍專家打臉、估價不到百萬的二樓平房被政治打手抹為萬里帝寶、有紀錄的地址變更也能被只上香一次的人拿來造謠。更過份的是，還有人不斷到萬里老家擺拍打卡直播，打擾老鄰居們平靜的生活。

許淑華表示，她向來認為選舉不能選到沒人性，所幸友人到賴清德萬里老家訪問老鄰居們，才能從他們口中一一破除那些造謠與抹黑，「一輩子都住萬里、94歲的老礦工阿清伯，告訴我們，當初賴清德的父親因礦坑意外過世後，礦場的人承諾蓋一間房子，賠償賴家的喪父之痛。」

▼（圖／翻攝許淑華臉書

▲民進黨立委候選人、台北市議員許淑華表示，她是出生在基隆暖暖的女兒，非常理解工寮問題現在有很多世居在此的老人家，都很煩惱未來沒有房子住。 （圖／翻攝許淑華臉書）

許淑華表示，沒有一個礦工之子，會拿痛失父親的傷痛，來捏造老家的存在，她是出生在基隆暖暖的女兒，理解也看見這區有非常多工寮的問題，涉及到歷史、土地權益、政府廢除礦區後制度沒有跟上等，但現在有很多世居在此的老人家都很煩惱家庭未來沒有房子住。

許淑華強調，這是攸關幾千個家庭的安居樂業，需要謹慎面對而非政治口水，這種攸關民眾權益的事情，作民代的則要多一點同理心，要看到弱勢的苦難，不是為了網路聲量，到現場擺拍打卡，跟當地民眾起衝突，用各種惡毒言語，在當地居民的傷口上灑鹽。

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