侯友宜凱旋苑vs賴清德老宅　「6項目比較」粉絲團一張圖看懂

▲侯友宜凱旋苑vs賴清德老宅，粉絲團一張圖6項目比較。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德的萬里老宅，國民黨總統候選人侯友宜岳家的凱旋苑，最近成為2024年總統大選的主要攻防焦點。對此，臉書粉絲團「政客爽」27日貼出一張圖片，內容以房屋性質、財產來源、稅務等6大項目比較萬里老宅與凱旋苑，認為違建跟合法房屋根本沒辦法比。

臉書粉絲團「政客爽」27日分享了一張「侯友宜凱旋苑」、「賴清德萬里老宅」6大項目比較圖，若從房屋性質比較，凱旋苑是合法房屋，萬里老宅是豪華違建。若從財產來源比較，凱旋苑是侯友宜妻子任美鈴繼承的財產，萬里老宅則是賴清德自己蓋的。

從稅務比較，凱旋苑有繳稅，萬里老宅則沒有繳稅。從房屋清潔上比較，凱旋苑是侯家族自己處理，萬里老宅則動用國安特勤打掃花園。從處理態度上比較，侯友宜直球對決，賴清德則「賴著不拆」。從處理方式上比較，凱旋苑未來將給青年作社會住宅，萬里老宅則公益信託當博物館，實際卻因是違建而做不了。

臉書粉絲團「政客爽」表示，「笑死，拿地表最強違建來跟合法房屋比」、「說真的，侯友宜太太要怎麼處理她的財產，是她自己的事情，賴清德自己蓋的違建，現在死皮賴臉在那又哭又拗，還有特勤當幾年保安，會不會太扯？」

不過針對萬里老宅動用國安特勤打掃部分，國安局18日解釋，只有派遣特勤人員在賴宅進行維安工作，過程中未協助任何打掃工作。至於違建是否能公益信託，賴蕭全國律師後援會、台北後援會長洪偉勝表示，只要具有處分權，且財產有價值，就能作為公益信託標的。

至於賴宅稅務問題，賴清德競選總部發言人戴瑋姍21日表示，已遞件向新北市府申請房屋稅籍。新北財政局21日指出，確實有收到賴清德老家房屋稅籍資料，目前已派人到現場現勘丈量建物面積，針對房屋結構、折舊率等條件計算房屋稅，核算後依稅捐法要求所有權人補繳前5年房屋稅。