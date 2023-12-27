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首例！苗栗南庄出現鼬獾確診狂犬病　防檢署：無人員遭咬傷

▲▼鼬獾。（圖／特生中心提供、鄭錫奇攝）

▲苗栗南庄首度出現鼬獾確診感染狂犬病。（圖／農業部生物多樣性研究所提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部動植物防疫檢疫署今（27）日表示，日前在苗栗縣南庄鄉捕捉監測鼬獾個體，經檢驗後今確診感染狂犬病，為苗栗南庄首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，本案並無人員遭咬傷。

防檢署表示，為釐清我國野生動物狂犬病疫情，循例於疫情交界處主動捕捉小型食肉目野生動物，11月29日在南庄鄉捕捉到的鼬獾個體，在安置期間出現食慾不振、疑似癲癎等行為異常，經獸醫研究所檢驗確診為感染狂犬病。

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防檢署表示，此送檢病例為苗栗縣南庄鄉首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，累計案例發生地區為10縣市92鄉鎮，疫情仍侷限於野生動物鼬獾為主。已請苗栗縣動物保護防疫所加強轄內動物巡視及疫情調查，並呼籲民眾如發現任何死亡野生動物，應通知所在地動物防疫機關處理，切勿自行處理。

防檢署說明，自102年迄今年11月底止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有1萬4095件，其中計有919例鼬獾、1例錢鼠、1例遭鼬獾咬傷後隔離觀察的幼犬、1例黃喉貂及9例白鼻心，共計931件確診感染狂犬病，其餘皆未檢出狂犬病。防檢署已請苗栗縣動物保護防疫所加強巡迴設站，為高風險地區民眾所飼養的犬貓施打狂犬病疫苗，以防範疫情擴及犬貓。

防檢署呼籲，民眾要遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

此外，民眾如不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。

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