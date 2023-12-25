鍾東錦就職周年　偕妻女慰訪關懷據點志工

▲鍾東錦就職苗栗縣長一周年，到社區關懷據點，服務關懷據點志工，感謝志工無私奉獻。（圖／苗栗縣政府提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦今天就職滿1周年，偕同妻子陳美琦、女兒鍾欣霖，全家走訪公館鄉石墻社區照顧關懷據點，跟志工、社區長輩一起聆賞客家歌謠，夫妻化身為廚工、挽袖進廚房炒菜，為志工和長輩打飯菜、共餐，以溫馨的實際行動，表達對志工們誠摯謝意。

▲鍾東錦就職苗栗縣長一周年，到社區關懷據點，夫妻化身廚工切菜。（圖／苗栗縣政府提供）

今年苗栗縣長就職周年系列活動，有別於以往縣府一樓大廳辦理施政成果展，鍾東錦以「感恩有鄉親、感謝有志工」為主軸，走出辦公室親訪志工方式表達誠摯的感謝。今天上午鍾東錦全家連袂抵達公館鄉石墻社區關懷據點，向志工們當面表達謝意，並頒發據點加菜金、就職周年加菜豬肉。

鍾也和妻子走進廚房，穿戴廚工配備，以專業架勢挽袖切菜、炒菜後，將香噴噴的高麗菜端上桌，並親自為志工、社區長輩打菜，最後與志工們共餐。

鍾東錦表示，就職以來縣長施政滿意度提升，歸功於志工的表現可圈可點、功不可沒，就職周年不一定要在縣政府內舉行，走出辦公室與志工面對面共餐，更是對他們無私付出表達誠摯謝忱，而一個人走不遠，一群人走、可以互相鼓勵走的更遠，相信必能打造苗栗成為幸福快樂的社會。

鍾東錦強調，縣府團隊會持續戮力各項有感施政，打造苗栗成為宜居、幸福、快樂的城市。今天晚間，縣府與議會有場就職周年聯誼活動，也邀請鄉鎮市長、代表會主席及農會相關幹部出席，將傾聽並討論對縣政的建議與意見，各界齊心協力，讓縣政繼續大步向前邁進。

▲鍾東錦就職苗栗縣長一周年，到社區關懷據點，和公館鄉各界合照。（圖／苗栗縣政府提供）