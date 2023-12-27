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社會 社會焦點 保障人權

女騎士槓運將！護妻魔人登場「一拳KO」他　嗆：怎麼欺負女人呢

記者許權毅／台中報導

護妻方式太激進！台中市南屯區昨（26）日傳出一起行車糾紛，一名祝姓女騎士與歐姓運將疑似因爭道互按喇叭，雙方一言不合後動手。祝女找來王姓丈夫，王男當著警察的面，才一停好車就給了歐男一拳，歐男被擊倒在地，警方立即將人拉開，王男仍氣未消，當場痛罵運將：「怎麼欺負女人呢！」

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市一名王男（右）不滿妻子祝女（左）疑似跟小黃運將歐男（中）發生拉扯，在警方面前一拳擊倒對方。（圖／記者許權毅翻攝）

26日中午12時許，一名41歲祝女騎車行經南屯區大墩南路跟永春東路口，後方一名45歲歐姓計程車運將，疑似不滿祝女騎車太靠近，對她鳴按喇叭，祝女認為遭到挑釁也回按喇叭，2人在路口停紅燈時下車理論，爆發拉扯衝突。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲祝女跟歐男各執一詞，雙方在路上鳴按喇叭互嗆。（圖／記者許權毅翻攝）

過程中，祝女打電話找來王姓丈夫助陣，王接到電話騎車飆到現場，將機車停在路中，安全帽還來不及脫，就上前先往王男臉上揍了一拳，歐男當場跌倒，跌坐在車邊。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼王男到場後，連安全帽都來不及脫，當場擊倒歐男，警方趕緊將人拉開。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

警方密錄器拍下，員警看見後立刻將王男拉開，並安撫說：「我知道你很生氣，我們在處理了，冷靜好不好！」王男仍氣得不得了直說：「一個女生你這樣給她打！怎麼會欺負女人呢！」

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲王男被警方拉開後，仍不斷痛斥歐男「欺負女生」。（圖／記者許權毅翻攝）

第四警分局指出，警方到現場後，雙方已經沒有打架情事，祝女丈夫基於氣憤，徒手攻擊計程車司機，警方立即制止。2人頭部、身體多處擦挫傷，分別被送往林新醫院與中山附醫治療。雙方則事後互相提告。

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