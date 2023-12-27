台東知本跨年暖湯音樂會　再加碼5場「跨年雪花秀」

▲台東知本溫泉季31日舉辦「跨年暖湯音樂會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

2023年即將進入尾聲，「台東溫泉季」仍持續帶給大家溫暖與驚喜，31日晚間將在知本忠義堂舉辦「跨年暖湯音樂會」，除了有台東在地的表演團體溫暖開唱外，更邀請高蕾雅、王中平、紀曉君及陳隨意等知名藝人一起跨年倒數，另外，台東縣政府跨年夜更加碼5場次「跨年雪花秀」，晚間8點起每個整點於忠義堂前舞台區飄下浪漫雪花。

台東縣政府表示，31日跨年暖湯音樂會將從晚間7點30分開始一路陪伴大家一直到跨年倒數，不只知名藝人，更有台東在地歌手都蘭大叔們、舒耐&伊浪、微笑阿光、青春歌聚院及LAWAY卡芙朵溫暖開唱，用音樂傳遞溫暖給所有的粉絲。為了讓整晚活動精采滿滿，在凌晨整點不僅有璀璨的煙火秀，還有繽紛白雪也將首度在跨年夜降臨知本溫泉區，降雪時間將於晚間8點開始，每整點一次，預料讓民眾及遊客驚奇連連。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，「台東知本溫泉季」自10月7日開幕以來，根據TTFree客流統計，整體知本溫泉區活動期間超過17萬人次到訪，較去年同期大幅成長2.7倍，活動內容除了原本的四大燈區之外，搭配聖誕節推出的9米聖誕樹更是引來好評不斷！為了呼應鄉親的心聲，讓更多民眾可以親自來到知本溫泉季打卡拍照，夜間點燈期間也將從2024年1月1日後延長至2月25日，每天晚上17:30-22:00，一直陪伴大家到農曆新年。