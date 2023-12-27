3波冷空氣連襲！明天全台先甩雨　元旦追曙光最佳地出爐

▲南方雲系加上東北季風影響，明天各地降雨機率增加。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

未來3波東北季風接力，首波明起增強，加上南方水氣，各地有降雨機會，下一波襲擊跨年和元旦，基隆北海岸和東半部有局部雨，低溫探14度，1月3日又有新一波冷空氣，低溫接近13度。基隆北海岸、東部元旦要在雲縫中迎曙光，西半部看曙光機率高。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，未來將有三波東北季風，每波影響時間大約2天，第一波明天率先增強，影響到周五，周六減弱，周日跨年又一波東北季風，影響到元旦，1月2日減弱，不過3日又有一波東北季風增強，預計要到1月5日、6日減弱。

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南方雲系帶來水氣，陳伊秀說明，今天晚上水氣比較多，今晚到明天周四各地降雨機率增加，北部、東半部、南部、中部山區有局部雨，僅中部平地為零星雨；周五持續受東北季風影響，少了南方水氣，僅迎風面北部、東半部有局部雨，其中東北部有局部較大雨勢。周六東北季風減弱，溫度回升，下雨區僅東半部有局部雨，其他地方多雲到晴。

至於跨年元旦天氣，陳伊秀說，周日跨年再有一波東北季風增強，東半部、基隆北海岸有局部雨，其他地方多雲到晴，下周一元旦仍受東北季風影響，雖東半部和基隆北海岸有局部雨，不過水氣更為少一點。

1月2日東北季風減弱，水氣更少，除東半部零星雨，其他地方都為多雲到晴，1月3日東北季風又增強，北部、東半部有局部雨，其他地方多雲到晴。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

溫度部分，陳伊秀表示，明天第一波東北季風帶來冷空氣，低溫變化不會太大，約17到20度，不過明天水氣多，跟今天溫度比，各地略降2到3度，明天北部高溫約22度，其他23到24度。

陳伊秀指出，跨年東北季風影響，屬乾冷空氣，最低溫出現在跨年夜晚上到元旦清晨，這段時間中部以北、宜蘭低溫14到16度，其他地方低溫17到18度；1月3日又有一波新東北季風，低溫可能接近13到14度。

至於迎曙光機率，陳伊秀表示，東半部、基隆北海岸雲量多、有飄飄雨，迎曙光要碰運氣，可能要在雲縫中看曙光；西半部包括北中南還有澎金馬，從跨年夜到元旦都是晴到多情，西半部看曙光機率高。