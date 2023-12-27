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重現甜蜜糖都百年風華　雲林虎尾追五分車遊程起跑

▲雲林縣政府文化觀光處將五分車借展移設至縣定古蹟虎尾鐵橋旁，「車橋同框」讓糖都美名風華再現，也成為追車迷們必拍美照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府文化觀光處將五分車借展移設至縣定古蹟虎尾鐵橋旁，「車橋同框」讓糖都美名風華再現，也成為追車迷們必拍美照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾糖廠每年12月至3月進入製糖期，雲林縣政府持續推廣活文化資產，連續第4年推出「追五分車甜蜜蜜」季節限定遊程，將虎尾糖業文化百年歷史現場重現，特別與虎尾糖廠合作辦理限時特展，將五分車借展移設至縣定古蹟虎尾鐵橋旁，「車橋同框」讓糖都美名風華再現，也成為追車迷們必拍美照。

虎尾鎮發展是因為虎尾糖廠而起的，虎尾糖廠全盛時期產糖量為全台之冠而享有「糖都」的美譽，時至今日仍為全台唯二製糖糖廠，更是全國唯一用五分車載甘蔗製「台灣本土二砂糖」及「虎尾糖」的糖廠，造就了五分車沿著糖鐵穿梭於農村景觀與虎尾市區的特有畫面，虎尾鎮可說是活生生的歷史現場。

雲林縣長張麗善表示，製糖的流程包含將原料甘蔗由專用鐵道運至糖廠壓榨，將蔗汁壓濾分離出透明之糖液與濾滓，再將透明糖液用現代化科技減壓蒸發濃縮成糖膏，糖膏再送到結晶罐煎煮至某一程度，最後用分蜜機除去糖蜜，產生晶粒整齊之分蜜糖，製糖的「厚工」流程，再再呈現雲林厚工的精神。

張麗善指出，縣定古蹟虎尾鐵橋於去年8月正式啟燈，成為雲林最新的夜間打卡景點後，接連受到國內外獎項肯定，因此文化觀光處再展創意行銷專業，將虎尾糖業文化車橋同框的百年歷史現場畫面再現，希望雲林古蹟之美成為深度文化觀光的全國領導品牌，更透過每年期間限定的製糖期，結合遊程活動，捲動文創事業、在地商家、飯店業者、旅遊業者等經濟效益提升。

▲雲林縣政府文化觀光處將五分車借展移設至縣定古蹟虎尾鐵橋旁，「車橋同框」讓糖都美名風華再現，也成為追車迷們必拍美照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府文化觀光處將五分車借展移設至縣定古蹟虎尾鐵橋旁，「車橋同框」讓糖都美名風華再現，也成為追車迷們必拍美照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文觀處長陳璧君表示，今年雲林縣政府再度與台灣公益CEO協會合作推出「甜蜜蜜追五分車」季節限定遊程，而為彰顯百年糖業的虎尾，留下糖「藝」、糖「技」、糖「玩」，亦於遊程中加入虎尾糖糖藝DIY活動；縣府也為呼應全球淨零碳排放趨勢，此次亦結合共享單車「MOOVO」推廣遊程，期許透過騎乘電動腳踏車慢遊虎尾糖都，能更輕鬆探訪虎尾鎮周邊景點。

縣府預計於2023年底於虎尾鎮擴增20個共享單車站點，並於2024年初啟用，屆時雲林縣境內將有超過60站點供民眾使用，其中包含雲林故事館、農博公園、高鐵雲林站、建國眷村、虎尾科技大學等皆有設站，可利用共享單車串聯虎尾各大交通場站、觀光景點；另遊程首次與虎尾魅力商圈合作「騎馬找碼」活動，亦即在虎尾騎鐵馬到店家掃QR Code條碼，更深度與趣味的探訪虎尾巷弄消費文化共創及提升在地經濟。

陳璧君處長強調，文化底蘊一直是雲林發展觀光重要基礎，而甜蜜蜜追五分車系列遊程更是典型文化觀光實例，不論是沿虎尾鐵橋、虎尾糖廠、虎尾驛、中山老街至虎尾四館(合同廳舍、布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶cool) 的糖業文化路徑，或是虎尾糖廠、虎尾市區、建國眷村、三鐵同框打卡點等五分車運糖路徑，伴隨著季節限定的甜蜜糖香，更能讓遊客擁有完整的深度文化觀光體驗，搭配本次最大亮點-五分車與古蹟鐵橋同框場景，絕對能讓全國遊客與鐵道迷留下最甜蜜美好的回憶。

文化觀光處補充，此次借展五分車火車頭期間至2024年3月31日，邀請全國遊客與鐵道迷把握特展時期造訪甜蜜糖都慢遊雲林；而追五分車季節限定遊程，亦因全國遊客及鐵道迷熱烈反應加開出12梯次，邀請全國朋友在虎尾糖廠製糖時期一起騎共享單車「MOOVO」追五分車，活動詳情可到「雲林記憶Cool」FB詢問相關資訊。

 


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