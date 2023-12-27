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咖啡買2送1、阿華田飲品單杯7折！　超商「4大跨年限定優惠」先收

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲超商跨年優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

跨年好康先筆記！有超商於全門市祭出限時4天「大杯指定咖啡買2送1」、「阿華田飲品單杯7折」等優惠，加碼推百項商品第2件6折起、消費滿額送免費借電券等，12月29日起正式開跑。

OK mart全門市於12月29日起至2024年1月1日連4天祭出「4大限定優惠」，包括「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式／拿鐵」可享同品項買2送1，且不限冷熱；阿華田聯名系列「經典阿華田」、「阿華田摩卡拿鐵」享單杯7折優惠；單筆消費滿150元送「免費借電券」1張，只要輸入專屬折扣碼即可免費充電4小時。

另，12月29日至12月31日期間，還有糖餅、飲料、鍋物、火鍋料，全店超過百項商品可享「同品項第2件6折起」優惠，就是要讓消費者跨年也有小確幸。

▲▼全家。（圖／業者提供）

▲全家跨年優惠出爐。

除外，全家跨年優惠也正式出爐，於APP隨買跨店取祭出「8大商品組合優惠」，包含Let's Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋等都有，並規劃588元、2024元2種價位可享52折至61折優惠，其中，588元優惠組合包含「私品茶40元飲品25杯」、「私品茶55元飲品18杯」、「私品茶65元飲品15杯」，以及「Fami!ce霜淇淋20入」，口味皆可任選。

2024元組合則可選擇Let's Café「大杯特濃美式65入」、「大杯特濃拿鐵55入」，以及「大杯經典美式、大杯單品美式各27入」和「大杯經典拿鐵、大杯單品拿鐵各23入」，8款組合每人各限購1組，飲品類皆不限冰熱，兌換期限至2025年1月31日。

期間加碼在APP優惠趣專區祭出「3大優惠券」限量領，包括「Let's Café大杯單品美式買1送1券」、「Let's Café大杯單品拿鐵買1送1券」，各品項限量50萬張，每人各限領1張，兌換期限皆至2024年1月7日；還有「Fami!ce霜淇淋2支59元」優惠券，限量30萬張，每人限領1張，兌換期限至2024年1月3日，以上優惠於12月29日起至2024年1月1日限時開搶。

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