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華山基金會善款爆跌6千萬　盼大眾送愛助獨老暖胃

▲華山基金會「愛老人 愛團圓」公益行動，獨老年菜捐款跌幅超過四成，華山基金會盼民眾支持愛心年菜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲華山基金會「愛老人 愛團圓」公益行動，獨老年菜捐款跌幅超過四成，華山基金會盼民眾支持愛心年菜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023年邁入尾聲，寒流、冷氣團接連報到，孤苦老人家徒四壁，沒有一絲暖意，飯菜也常是隔夜冷飯。華山基金會為讓失能、失智、失依長輩也能溫暖過年，正緊鑼密鼓募集年菜，然今年捐款卻如滑雪般跌落深谷，盼民眾能如冬日暖陽照破寒冬，支持讓長輩不再冰冷過年。

目前台灣快速走向超高齡社會，即使長照推行十多年，仍有難以估計的老人，面臨無依無靠的淒涼。華山基金會成立24年，去年98歲的創辦人曹慶訂下該會「再夢三十年」的願景，「哪裡有需要，就在哪裡服務」，希望社會全面老化之前，為台灣每三萬人設立一個愛心天使站，每站服務100位在地在家長輩。

經統計華山基金會至目前，社會愛心捐款爆跌近6000萬元，約缺少40個愛心天使站一年服務成本。若如滾雪球般下去，恐連天使站要能自給自足，都陷入困境。每年此刻，年關倒數，人人歡喜迎新年，計劃出國旅遊、安排年終尾牙大餐、買新衣添新妝，但華山基金會心繫應要送至長輩家的年菜及禦寒毛帽，沒有著落。

華山基金會雲林站指出，若干命理大師預測，明年是甲辰龍年，也是轉運年，年前正是累積正向能量的關鍵時刻，早一步行善，多增一份福報。對身邊的長輩盡孝，對弱勢的長輩盡心，在大雪紛飛日子，也能看到春天的氣息。華山基金會「愛老人愛團圓」公益行動，獨老年菜捐款跌幅超過四成，盼支持愛心年菜900元/份，助老專線: 05-551-8925。劃撥帳號：22573817(戶名：華山基金會，備註113春節送愛雲林)

 


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