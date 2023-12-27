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要變天了！今晚起全台飄雨　2波冷空氣接力「跨年元旦再急凍」

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▲南方雲系北移影響，今晚到明天起降雨機率增，各地有飄雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

南方雲系灌入，今晚(27日)到明天變天，各地有飄雨機會，未來一周有兩波冷空氣影響，北東氣溫變化大，其中跨年夜、元旦到下周二清晨全台降溫有感。由於元旦水氣轉少，氣象署表示，元旦看日出沒有問題，東部雖有低雲但天氣趨於穩定，可在雲縫中見到曙光。

未來一周主要天氣受兩波冷空氣影響，中央氣象署預報員徐仲毅表示，第一波冷空氣為周四、周五東北季風增強，周六減弱，但周日跨年、下周一元旦又有一波冷空氣，跨年夜這波冷空氣強度比較強，有可能接近大陸冷氣團等級，跨年要留意保暖。

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受南方雲系影響，今天各地雲量增多，徐仲毅指出，今白天天氣穩定且多雲，東半部、恆春半島白天有零星降雨，今晚到明天水氣量開始增多，各地下雨機會提高，南部、東南部、中部以北降雨機率增加。

未來一周降雨趨勢，徐仲毅說明，周四一整天受南方雲系影響，北部、東半部、南部跟中部山區，都有局部飄雨機會，中部平地則有零星降雨，各地名天受南方雲系影響，降雨機率高；周五後南方雲系減少，偏東北季風影響，北部、東半部有降雨，東北部可能出現局部大雨；周六、周日降雨減少，僅基隆北海岸、東半部有降雨，其他地方多雲到晴；下周一元旦、下周二水氣明顯減少，多雲到晴為主，轉為穩定天氣。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨和溫度、天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

溫度部分，徐仲毅表示，未來一周受兩波冷空氣影響，第一波落在周四、周五，北台灣低溫17到18度，雲量變多，加上冷空氣南下，白天高溫下降，不過這波冷空氣不是特別強，中南部影響少。

徐仲毅提醒，下一波冷空氣落在跨年開始，強度比較強，非常接近大陸冷氣團等級，甚至不排除可達到冷氣團，周日跨年夜到下周一元旦溫度低，跨年夜天氣好轉但會降溫，元旦和下周二清晨溫度也相對低，不僅北部，中南部清晨也有一波低溫，這波降溫相對有感。

至於迎曙光機率，徐仲毅分析，周六和周日基隆北海岸、東半部有雨，下周一元旦水氣更少，看日出沒有問題，東半部雖有低雲，但天氣趨向穩定，可碰點運氣，可能可以在雲縫中見到曙光。

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