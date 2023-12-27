　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迎2024年！全台「日出、日落」時刻表出爐　首道曙光在蘭嶼

▲東管處邀請大家一起來三仙台「賞曙光 看日出」探索東海岸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲三仙台為每年迎曙光熱點。（資料圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

周日(31日)跨年夜，下周一元旦迎接2024年，中央氣象署今(27日)公布2023至2024年「跨年日沒日出時刻」，本島平地最晚日落在台南市台江國家公園西邊的七股海堤，時間為17時24分49秒，2024年元旦離島第一道曙光出現在台東蘭嶼，時間為早上6時32分32秒，本島首道曙光則是6時35分02秒出現在屏東恆春龍坑。

氣象署公布2023至2024年「跨年日沒日出時刻」，其中2023年12月31日的本島平地最晚日落，將出現台南市台江國家公園西邊的七股海堤，時間為傍晚17時24分49秒；離島最晚日沒則出現在烈嶼 L18 據點海灘，時間為傍晚17時29分16秒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼日落和首道曙光時刻表。（圖／氣象署）

▲▼日落和首道曙光時刻表。（圖／氣象署）

▲▼日落和首道曙光時刻表。（圖／氣象署）

此外，2024年元旦離島第一道曙光，則將出現在台東蘭嶼，時間為元旦早上6時32分32秒，本島平地的第一道曙光則出現在屏東恆春龍坑生態保護區，時間是上午6時35分02秒。

氣象署提醒，新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘附近可見日出於龜山島；台東縣加路蘭遊憩區可見日出於綠島；大武濱海公園可見日出於蘭嶼。

ET快訊
快訊／國三生搶救無效　新北教育局：遺憾及心痛
快訊／國三生不治　校方悲痛：協助家屬處理後事
快訊／國三生遭割頸　宣告不治
甄莉「小13歲高顏值親妹」起底！　聯發科工程師＋中華隊國手
37歲許允樂等10年！「張兆志仍沒動力當爸」淚離婚
快訊／台中一家4口　一氧化碳中毒！
許允樂「1年前就談離婚」！7個月前慶結婚6週年…張兆志：我愛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／割頸國三生搶救無效！　新北教育局：遺憾及心痛

今晚起變天！雨區擴大時間曝　冷空氣襲跨年「元旦全台放晴」

快訊／遭割頸國三生不治！　校方悲痛證實：協助家屬處理後事

迎2024年！全台「日出、日落」時刻表出爐　首道曙光在蘭嶼

跨年開運轉運大法　「錢財、愛情、健康」一次掌握

「猜男生女生」照片曝光　名醫一句話秒句點

國小主任性騷女老師　教育局竟檢討被害人威脅開罰

「2024新願望」寫好了　醫：男士分享請三思！後果自負

今晚起全台有雨！跨年挑戰冷氣團　連假天氣曝

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

海軍證實官兵為救人落海失蹤　妻子忍淚發聲：老公，回家吧

快訊／割頸國三生搶救無效！　新北教育局：遺憾及心痛

今晚起變天！雨區擴大時間曝　冷空氣襲跨年「元旦全台放晴」

快訊／遭割頸國三生不治！　校方悲痛證實：協助家屬處理後事

迎2024年！全台「日出、日落」時刻表出爐　首道曙光在蘭嶼

跨年開運轉運大法　「錢財、愛情、健康」一次掌握

「猜男生女生」照片曝光　名醫一句話秒句點

國小主任性騷女老師　教育局竟檢討被害人威脅開罰

「2024新願望」寫好了　醫：男士分享請三思！後果自負

今晚起全台有雨！跨年挑戰冷氣團　連假天氣曝

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

快訊／割頸國三生搶救無效！　新北教育局：遺憾及心痛

快訊／貨車凌晨自撞電桿告示牌「車子嚴重變形」　駕駛傷重不治

今晚起變天！雨區擴大時間曝　冷空氣襲跨年「元旦全台放晴」

韓紅傳被要求交出甘肅賑災2.8億善款　發聲明澄清：謠言！不影響支援行動

獨／首入主三立嗓子發不出聲　利菁新節目方芳芳葉璦菱都來了

最便宜168元入手！4大超商「新春福袋」一次看　瑪莎拉蒂、金塊大放送

今天揪團開喝！　手搖飲「指定飲品第2杯10元」限時1天搶

快訊／誣告、貪污齊發同天開庭！高虹安一身黑大衣現身北院

快訊／遭割頸國三生不治！　校方悲痛證實：協助家屬處理後事

時力爆綠委在「雨刷」服務處設後援會　「賴清德、蔡其昌能認同？」

李多慧來台黑絲＋窄裙好性感　與粉絲互動忘中文敲頭：笨蛋

生活熱門新聞

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

高山神獸偷背包丟白石池　2外籍登山客險死

今晚起全台有雨！跨年挑戰冷氣團　連假天氣曝

台灣拜拜盤「紅到日本」！網見價格傻了

新竹幸運兒超商買26元飲料中千萬！剩10天領獎

低溫縮街頭！失業女掛「乞討文」道歉狂哭

「2024新願望」寫好了　醫：男士分享後果自負

裝闊男請釣蝦卻事後討錢　靠釣蝦「年賺百萬」技巧大公開

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

煮一餐控制在50元以內可能嗎？他曝省錢食譜

飯店床墊染大片髒汙！經理說法她氣炸

南機場咖啡廳「借廁所50元」　他傻眼公審店家

更多熱門

相關新聞

今晚起變天！雨區擴全台時間曝　冷空氣襲跨年「元旦全台放晴」

今晚起變天！雨區擴全台時間曝　冷空氣襲跨年「元旦全台放晴」

冷氣團減弱，今天(27日)為東風環境，各地氣溫回升，今晚南方水氣移入，中南部和東半部有雨，明天東北季風增強加上南方雲系持續北移，全台有零星短暫降雨機會。周日跨年當天又一波東北季增強，夾帶乾冷空氣，低溫下探14度，下周一元旦各地晴到多雲、沒有明顯降雨機會。

今晚起全台有雨！跨年挑戰冷氣團　連假天氣曝

今晚起全台有雨！跨年挑戰冷氣團　連假天氣曝

明晚起變天！雨由南往北襲　跨年降溫挑戰冷氣團「探12度」

明晚起變天！雨由南往北襲　跨年降溫挑戰冷氣團「探12度」

明晚到周四「天氣最差」！全台變天　冷空氣襲2波「周四有望降雪」

明晚到周四「天氣最差」！全台變天　冷空氣襲2波「周四有望降雪」

回溫了！明起「雨區逐擴全台」　跨年元旦降溫「挑戰冷氣團」

回溫了！明起「雨區逐擴全台」　跨年元旦降溫「挑戰冷氣團」

關鍵字：

天氣氣象署曙光日落氣象

讀者迴響

熱門新聞

直擊羅志祥「多人趴極樂7hrs」！多女輪番上陣

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

小弟率12人進攻復仇　遭大哥亂棒打死

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

30萬網美聖誕辣片爆紅！　背景反射「與裸男開房」

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

高山神獸偷背包丟白石池　2外籍登山客險死

今晚起全台有雨！跨年挑戰冷氣團　連假天氣曝

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視遭拒

許允樂離婚協議曝光！ 「想到就哭」：10年來都期待小孩

台灣拜拜盤「紅到日本」！網見價格傻了

盤點頭髮越來越少的「6個原因」

更多

最夯影音

更多
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面