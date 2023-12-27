迎2024年！全台「日出、日落」時刻表出爐　首道曙光在蘭嶼

▲三仙台為每年迎曙光熱點。（資料圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李姿慧／台北報導

周日(31日)跨年夜，下周一元旦迎接2024年，中央氣象署今(27日)公布2023至2024年「跨年日沒日出時刻」，本島平地最晚日落在台南市台江國家公園西邊的七股海堤，時間為17時24分49秒，2024年元旦離島第一道曙光出現在台東蘭嶼，時間為早上6時32分32秒，本島首道曙光則是6時35分02秒出現在屏東恆春龍坑。

氣象署公布2023至2024年「跨年日沒日出時刻」，其中2023年12月31日的本島平地最晚日落，將出現台南市台江國家公園西邊的七股海堤，時間為傍晚17時24分49秒；離島最晚日沒則出現在烈嶼 L18 據點海灘，時間為傍晚17時29分16秒。

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▲▼日落和首道曙光時刻表。（圖／氣象署）

此外，2024年元旦離島第一道曙光，則將出現在台東蘭嶼，時間為元旦早上6時32分32秒，本島平地的第一道曙光則出現在屏東恆春龍坑生態保護區，時間是上午6時35分02秒。

氣象署提醒，新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘附近可見日出於龜山島；台東縣加路蘭遊憩區可見日出於綠島；大武濱海公園可見日出於蘭嶼。