2024台南好Young跨年3分鐘煙火秀　台南400一起見證歷史

▲「2024台南耶誕跨年」系列活動再傳驚喜，31日跨年夜當晚，在永華市政中心西側廣場「台南好Young」跨年晚會現場，將施放長達3分鐘的煙火秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台南耶誕跨年」系列活動再傳驚喜，31日跨年夜當晚，在永華市政中心西側廣場「台南好Young」跨年晚會現場，將施放長達3分鐘的煙火秀，呼應跨完年後就邁入台南400的第一刻，其中有400發是染色煙火，市長黃偉哲邀請大家要跨年首選台南！

▲ 龍舞春風，好運如潮。

由開基玉皇宮所贊助的煙火，特別融入了一些巧思，除了有紅色愛心意象，象徵「愛與包容，台南400，好運接龍紛紛來」，另外也融入明年生肖龍年，宛如一條飛龍在天的「台龍飛凌霄，福氣龍總來」，總共近3千發的煙火，3分鐘的絢爛時光，與在場民眾共同迎接2024年的到來，這也是台南市歷史性重要的一刻，因為2024年是「台南400」重要里程碑。

市長黃偉哲說，「台南400」不是只有光鮮亮麗的活動，更重要的是大家共同關注台南軟、硬體的發展，思考要留給後代一個怎麼樣的台南，希望大家一起見證台南的歷史與未來。

黃偉哲表示，「台南400」是台灣接觸國際起點，很高興有機會能生逢其時，站在歷史的里程碑，2024年除了有台灣燈會、國際蘭展、文博會等精彩活動，更多的是內省和深省，回顧過去祖先開拓這門土地，未來要交給未來的下一代子弟，一定會好好的把握機會，向世界向國人向市民展現未來更多的「台南400」。

黃偉哲說，台南為了「台南400」做好準備，因台南一直有非常強大的民間力量存在，靠著這樣根深的文化來展現台南實力，黃偉哲市長也謝謝開基玉皇宮的支持，讓跨年活動更添光采。

▲愛與包容，台南400，好運接龍紛紛來。

主辦單位新聞及國際關係處指出，跨年煙火總數近3千發，屆時有400發是染色煙火搭配施放，配合音樂及各式吉祥話語，邀請大家新的一年，跟我們一起迎接2024，持續與世界交陪。

2024台南市耶誕跨年系列活動，如下：

台南好Young跨年晚會

時間：12/31晚上18:00-01:00

地點：永華市政中心西側廣場

金世正、卡莉怪妞、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光

南瀛跨年晚會

12/31晚上

地點：新營南瀛綠都心公園

艾怡良、陳建瑋、康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范(范庭瑜)、潤少、影子計畫、康康、張羽靚、六庫樂團。

詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。

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