市政建設不分黨派做伙拚　陳昆和邀郭國文公開辯論

▲台南市第二選區立法委員候選人陳昆和，於善化慶安宮召開記者會，公開邀請競選對手郭國文，在善化慶安宮前直接面對神明及地方民眾，雙方公開辯論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市第二選區立法委員候選人陳昆和，由第三屆市議員許又仁及多位地方人士陪同，於善化慶安宮召開記者會，陳昆和以赤忱奉獻地方之心，祈求天地神祇明鑑，並公開邀請競選對手郭國文，於2023年1月3日晚間6時30分許，在善化慶安宮前直接面對神明及地方民眾，雙方公開辯論。

陳昆和首先指出，他首創全國第一位將議員任內所爭取的建設與服務事項，撰寫成《工作報告書》，並於大北門議員選區內發放超過15000份，且可上網直接查證，郭國文陣營也在半年多前就已知悉此本《工作報告書》之內容。陳昆和非常自信自己為大北門區與麻豆區所爭取的一些永續規劃藍圖的重要性，而郭國文與黃肇輝、陳秋宏、蔡蘇秋金等議員似乎不懂，也無心於曾文區與大北門區的整體永續發展，才會昧著良心誣指陳昆和擔任議員時沒有成績表現。

陳昆和就郭國文偕同各議員所宣稱的所謂十項「政績」，逐一揭露真相如下：1、郭國文所號稱「棕線捷運規劃行經麻豆」，其實只是台南市府的遠期規劃，顯然郭國文毫不在意麻豆發展。就市府交通局資料可見，目前列為優先施作的五條捷運路線工程經費共2872億，全數建設在溪南，而陳昆和所要求的是「縱向捷運線」列為優先建設，並且盡速闢建麻豆捷運站。

2、郭國文等人號稱「麻豆與善化間的跨曾文溪大橋，總共會勘三次」，請說明何時會勘、何時進行？陳昆和自2020年，就在市議會爭取西港通往安南區、麻豆通往南科等兩條跨曾文溪大橋，歷年來於市政總質詢中共7次發言主張。而郭國文又是何時提出？既然這條大橋這麼重要，為什麼郭國文不在108年一就任立委時就提出建議？

3、麻豆的新生東路延伸段，是陳昆和請益麻豆地方人士後率先提出的看法，從未抄襲他人。請問郭國文又是何時提出？何時會勘？4、陳昆和提出「新市政中心」（包含市議會）應設置於台灣首府大學原校地後，市府才急就章宣布有八個局處將遷至此辦公，顯然還是只願意給麻豆及溪北穿小鞋，但是至少足見①陳昆和不但沒有抄襲任何人，而且是引領議題的推動者。一旦「新市政中心」設置後，麻豆捷運站就能順利闢建，甚至爭取設置高鐵站形成三鐵共構。

5、郭國文上週才邀請交通部長視察隆田車站，就趕緊列做建設績效，顯然是趕作業。而陳昆和所提出的「隆田、善化鐵路高架化，前後站相通」也是完整的規劃主張，不像郭國文老是「臨時抱佛腳」。6、黃偉哲市長為拉抬郭國文選情，在選前喊出「大北門文化中心」即將建設。事實是陳昆和在2019年11月19日於市政總質詢中提出「全新闢建鹽分地帶文化中心」，至今共有11次發言紀錄。請郭國文搞清楚：「文化中心」與「藝文中心」兩者的層級規模是不同的，更何況黃偉哲市長也自承，5年後該藝文中心才會動工，可見黃偉哲市長的喊話又是「空氣場」，徒然讓鄉親暫時安心的說法。

7、郭國文宣稱爭取到「捷運深綠線」先期規畫經費，事實上卻只到善化站，陳昆和的主張則是「捷運跨過曾文溪，闢建麻豆捷運站」，此一議題再度證明，郭國文無心於溪北建設。9、郭國文宣稱爭取善化火車站擴建，陳昆和從未反對，只是在議會中要求市府在「永康鐵路地下化」499億經費施作之前，應先建設工程預算才不到80億的兩座跨曾文溪大橋，以平衡溪北、溪南發展。

9、郭國文宣稱在善化、安定爭取到公托，陳昆和則認為「婦幼議題」為公共政策，任何人都可以討論主張，何況郭國文利用執政黨的行政資源，拿中央預算大開福利支票，而陳昆和無黨、無派，是站在監督的立場替善化居民提出要求，何來抄襲之說？十、郭國文提出「南瀛天文館」整修已爭取到3千萬建設經費，號稱已有所建設，陳昆和也直指此為「雞同鴨講」。陳昆和所主張的大內「南瀛天文館」一案，是蘇煥智縣長任內完善規劃的全面性建設，卻在縣市合併後被擱置至今，陳昆和進入國會後，將全力推動此案重啟，而不是郭國文沾沾自喜的一點修繕經費。

陳昆和也提出，如果郭國文真的有心，過去5年來就應該積極推動重大建設項目，不要到了選舉，才把地方議員陳秋宏等人所做的小型建設成果拿來湊數，硬當作是自己的政績！

第三屆市議員許又仁則提議，兩方應就市政議題公開辯論，以利選民明辨何人才是最適任的立法委員？因此，陳昆和就市政建設項目提出六大論題，要求郭國文公開回應：1、郭國文是否贊成爭取捷運深綠線於善化、麻豆同時設站，以利溪南、溪北民眾交通順暢？2、郭國文是否贊成，「南科四期」建設於官田區340公頃都市計畫用地，讓第二選區的高科技產業更加蓬勃發展？

3、郭國文是否贊成「新市政中心」設置於台灣首府大學原校地，以利麻豆、官田、善化、安定、佳里、西港等週邊區域提升進步，並均衡台南市的整體發展？

4、今年度台南市府查核漁電共生案場，缺失待改善及廢止比例超過80％，是否有郭國文在立法院所說的「給角頭、給地方仕紳的體制外的回饋」？郭國文是否曾收受「寶臨投資」20萬元，以及另一家光電業者「國棋科技」10萬元政治獻金？郭國文一下說「立法委員不能擋個案」，一下又說「擋下大潮溝案」，卻不願承認大潮溝只有區區數十公頃，身為現任立委，至今放任台61線以西的生態被光電業者攻陷，卻不願要求主管機關直接下令禁止，郭國文是何居心？

5、郭國文為何不行使立法委員職權，要求主管機關下令「禁止九崴在安定的不當設廠」？是否在玩「兩面手法」騙鄉親？6、郭國文是否贊成山地水源保護區建築限制合理解編，以增加山區土地效益，維護民眾權益？郭國文團隊號稱，山區左鎮民生橋等三座橋樑修繕經費是其所爭取，結果被周陳秀霞立委、周奕齊議員打臉，事實真相究竟為何？

陳昆和呼籲郭國文，雙方直接在善化慶安宮神明面前公開辯論，讓選民明辨，誰是第二選區立法委員的最佳人選！