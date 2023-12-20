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拒接戰帖不辯論　姚正玉：遺憾對手不敢直球對決

▲國民黨台南市立委第三選區立委候選人姚正玉抽中1號，她在現場向對手陳亭妃遞上辯論戰帖，但仍未被接受。（圖／記者林東良翻攝）

▲國民黨台南市立委第三選區立委候選人姚正玉抽中1號，她在現場向對手陳亭妃遞上辯論戰帖，但仍未被接受。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立委號次20日抽籤，國民黨台南市立委第三選區立委候選人姚正玉抽中1號，她在現場向對手陳亭妃遞上辯論戰帖，但仍未被接受，姚正玉強調，立委問政理念要讓選民了解，不能直球對決，深表遺憾。

姚正玉表示，此次大選，是和平與戰爭、繁榮與閉鎖、興利除弊與貪腐無能的抉擇。民代除了基層服務外，人民更想知道立委職司預算審查、國政質詢、法案審議，到底抱持什麼立場與理念。

姚正玉說，她在正式獲國民黨徵召參選立委後，就認為應該 進行辯論。但是，選委會主辦的政見會「規定」三分之二同意才能以辯論方式進行，第三選區僅二人參選，陳亭妃不願意辯論，等於封殺公辦政見辯論的機會。

但姚正玉指出，她仍不放棄向對手提出辯論的呼籲，致於辯論的議題、時間、地點，都可以進行協商，還將戰帖送到服務處，可惜對手卻「已讀不回」。今天抽籤現場，姚正玉當面向陳亭妃再遞上辯論戰帖，陳還是沒有收下。

「不怕貨比貨，就怕不識貨！」姚正玉認為，立委除比個人條件，更要比問政理念，對國家大政方針、人民納稅錢要不要監督把關？對錯誤政策、貪腐無能，會不會包庇護航？她對於做了十五年立委的陳亭妃不願意接受辯論，深表遺憾。

姚正玉強調，人民、產業、國家的處境，比八年前都過得更苦。政黨要輪替、立委要換人，化解仇恨、對立，才能促進社會和諧與兩岸和平，走向國際與各國都建立友好關係，讓台灣經濟繁榮發展，就需要正義立委要發揮國會監督力量，推動改革，打貪除弊。

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