　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

喜迎府城400年　陳昆和全力推動台南市政新中心

▲台南市第二選區立法委員候選人陳昆和，偕同「台南新市政中心」推動協會程耀煌會長、郭峰誠執行長，宣布全力推動「台南新市政中心」設立於麻豆區「台灣首府大學」原校地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市第二選區立法委員候選人陳昆和，偕同「台南新市政中心」推動協會程耀煌會長、郭峰誠執行長，宣布全力推動「台南新市政中心」設立於麻豆區「台灣首府大學」原校地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市第二選區立法委員候選人陳昆和市議員，偕同「台南新市政中心」推動協會程耀煌會長、郭峰誠執行長，14日共同召開記者會，公開宣布全力推動「台南新市政中心」設立於麻豆區「台灣首府大學」原校地。

▲台南市第二選區立法委員候選人陳昆和，偕同「台南新市政中心」推動協會程耀煌會長、郭峰誠執行長，宣布全力推動「台南新市政中心」設立於麻豆區「台灣首府大學」原校地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

程耀煌會長曾任國小校長退休，為麻豆地區知名教育人士，於記者會中指出，「台南市新市政中心運動」乃是賴清德前台南市長未完成的政策，也是台南縣市合併後，台南市民熱切期盼的議題。

郭峰誠執行長亦指出，台南新市政中心設立於台灣首府大學校地，將具有多項絕對性優勢：1、交通便利性；2、服務層面可觸及最多人口；3、帶動區域均衡發展；4、有效鏈結南科高科技產業；5、海拔高度優於永華中心，具有基地安全性；6、腹地足夠發展；7、具備國際化潛力；8、合乎財務可行性；9、辦理期程快；10、合於多數民眾共識。

台南市第二選區立法委員候選人陳昆和，則以參選主張「市政發展，回歸曾文溪兩側」相呼應，期望透過此一社會運動，促成台南市政中心遷移至台南市輿圖中心地帶，落實溪北、溪南均衡發展的目標。

▲台南市第二選區立法委員候選人陳昆和，偕同「台南新市政中心」推動協會程耀煌會長、郭峰誠執行長，宣布全力推動「台南新市政中心」設立於麻豆區「台灣首府大學」原校地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳昆和並指出，依循台南建城400年擘劃方向，新市政中心設立後，「永華市政中心」原址可參酌台北市信義計畫區不夜城概念，結合台南運河與安平觀光遊艇產業發展，規劃為「熱蘭遮城」現代版的科技城，建設成文化性、商業性的不夜城！

趙昆原議員、周奕齊議員、林冠維議員、吳禹寰議員、方一峰議員、蔡育輝議員、尤榮智議員也到場，紛紛表示樂見其成，肯定此項主張前景可期。

ET快訊
囚禁4人「逼肛交、木棒性侵」！　7變態男遭重判
快訊／連3凍！　央行理監事會議拍板不升息
曼谷知名夜市大火！　120家攤販燒毀
麥當勞宣布「5夯品回歸」！　1品項確定停賣
快訊／郵局加薪4%！　年終上看4.4個月
傻眼！超夯社宅抽到「備取1」　1小時後變No14
快訊／隨機砍人畫面曝！　她手指被斬斷
日本常見「買一送一」1類人無法用！台人驚呆：長知識

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市警局校園安全座談會　全方位落實校園安全

難忘的視覺與聽覺盛宴　雲林城市耶誕慶典12／24歡樂登場

強勢打擊非法改車　台東監警環聯手維護行車安全

台南桌球選手獻「金」　陳亭妃、陳怡珍、周麗津力爭恢復基層桌球訓練站

嘉義市管樂節首度封街　國際金獎百人行進管樂溫暖人心

喜迎府城400年　陳昆和全力推動台南市政新中心

力助青年接軌職場　勞動部推大專青年預聘計畫

幼兒園聯合參訪　200名學童親身體驗防災教育館

過敏免驚！農糧署輔導工作坊　推出無麩質大豆特色料理

抗寒洗熱水澡注意保命！使用熱水器遵守「5要」　2習慣最危險

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

嘉義市警局校園安全座談會　全方位落實校園安全

難忘的視覺與聽覺盛宴　雲林城市耶誕慶典12／24歡樂登場

強勢打擊非法改車　台東監警環聯手維護行車安全

台南桌球選手獻「金」　陳亭妃、陳怡珍、周麗津力爭恢復基層桌球訓練站

嘉義市管樂節首度封街　國際金獎百人行進管樂溫暖人心

喜迎府城400年　陳昆和全力推動台南市政新中心

力助青年接軌職場　勞動部推大專青年預聘計畫

幼兒園聯合參訪　200名學童親身體驗防災教育館

過敏免驚！農糧署輔導工作坊　推出無麩質大豆特色料理

抗寒洗熱水澡注意保命！使用熱水器遵守「5要」　2習慣最危險

王品宣布加發半個月特別獎金！　董座陳正輝：共創餐飲業未來

嘉義市警局校園安全座談會　全方位落實校園安全

難忘的視覺與聽覺盛宴　雲林城市耶誕慶典12／24歡樂登場

大學教授投入台灣傳統工藝！織夢傳承纏花工藝　創新重現百年之美

學校沒暖氣還不准自帶　陝西孩子「手腳凍爛」了

周海媚患紅斑性狼瘡長年困擾　王瑞玲同病史「關節變形像雞爪」

聯想總部Logo遭畫成「華為HuaWei」　公司回應：員工開玩笑

狗界「雙辮子軟萌妹」　可卡犬轉頭驚訝千萬粉絲：一開始以為是人

龍千玉驚傳連遇4次車禍！　急求神祈福師姐告誡：要特別小心

諸羅山少棒258隊創新高　代言人廖健富推薦在地美食

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

地方熱門新聞

國一大灣交流道行車糾紛2駕駛送辦

國防軍備展氣勢　三芝興華驛站飛行裝備揭幕

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

南消堅守民眾生命財產永不間斷

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

新北「6水」治理策略　打造智慧永續城市

2023台南市教育局年終成果發表

西螺道路標線重畫「駕駛急煞恐釀追撞」

三三讀書會辦「絲絲入扣以愛為名」耶誕晚會

使用熱水器遵守「5要」保命　2種習慣最危險

雲林基督教醫院「聖誕愛心破百義賣」

2024大選桃園人口激增　再增設23個投開票所

200名學童親身體驗防災教育館

淨化選前治安　枋寮警加強掃蕩

更多熱門

相關新聞

2023台南市教育局年終成果發表

2023台南市教育局年終成果發表

台南市教育局14日召開2023年終成果發表會，邀請校長、教師及家長等團體代表及學生代表共同參與，強調「教育，沒有局外人」，不分你我，沒有城鄉差距，大家共同努力，讓教育更公平、卓越、多元與包容。

台南透天「晚10年買多付517萬」　每3名年輕人就有1名買

台南透天「晚10年買多付517萬」　每3名年輕人就有1名買

國道罕見競逐車禍！瘋狂BMW攔奧迪「先撞再砸」

國道罕見競逐車禍！瘋狂BMW攔奧迪「先撞再砸」

港湖擂台！高嘉瑜有政治跟騷狂？

港湖擂台！高嘉瑜有政治跟騷狂？

台南男捅死老母！發文：我要下地獄了

台南男捅死老母！發文：我要下地獄了

關鍵字：

府城陳昆和台南市政中心2024立委選情2024六都立委2024台南市立委

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

丫頭出國脫了！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

快訊／麥當勞宣布喊漲！

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

為何婚後不想跟婆家住？

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面