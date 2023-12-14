喜迎府城400年　陳昆和全力推動台南市政新中心

▲台南市第二選區立法委員候選人陳昆和，偕同「台南新市政中心」推動協會程耀煌會長、郭峰誠執行長，宣布全力推動「台南新市政中心」設立於麻豆區「台灣首府大學」原校地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市第二選區立法委員候選人陳昆和市議員，偕同「台南新市政中心」推動協會程耀煌會長、郭峰誠執行長，14日共同召開記者會，公開宣布全力推動「台南新市政中心」設立於麻豆區「台灣首府大學」原校地。





程耀煌會長曾任國小校長退休，為麻豆地區知名教育人士，於記者會中指出，「台南市新市政中心運動」乃是賴清德前台南市長未完成的政策，也是台南縣市合併後，台南市民熱切期盼的議題。



郭峰誠執行長亦指出，台南新市政中心設立於台灣首府大學校地，將具有多項絕對性優勢：1、交通便利性；2、服務層面可觸及最多人口；3、帶動區域均衡發展；4、有效鏈結南科高科技產業；5、海拔高度優於永華中心，具有基地安全性；6、腹地足夠發展；7、具備國際化潛力；8、合乎財務可行性；9、辦理期程快；10、合於多數民眾共識。



台南市第二選區立法委員候選人陳昆和，則以參選主張「市政發展，回歸曾文溪兩側」相呼應，期望透過此一社會運動，促成台南市政中心遷移至台南市輿圖中心地帶，落實溪北、溪南均衡發展的目標。





陳昆和並指出，依循台南建城400年擘劃方向，新市政中心設立後，「永華市政中心」原址可參酌台北市信義計畫區不夜城概念，結合台南運河與安平觀光遊艇產業發展，規劃為「熱蘭遮城」現代版的科技城，建設成文化性、商業性的不夜城！



趙昆原議員、周奕齊議員、林冠維議員、吳禹寰議員、方一峰議員、蔡育輝議員、尤榮智議員也到場，紛紛表示樂見其成，肯定此項主張前景可期。