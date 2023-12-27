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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

9位正副議長聲援周典論　蔣根煌：黨副秘江俊霆說不會祭黨紀處分

記者蘇晏男／新北報導

國民黨籍屏東縣長周典論昨因涉鴻海集團創辦人郭台銘的總統連署賄選案，被屏東地院羈押禁見。國民黨籍新北市議長蔣根煌今（27日）率8名正副議長聲援周典論，強調周被「政治收押」，政治操作痕跡太過明顯、惡質。至於國民黨考紀會說周典論案要按黨紀處分，蔣根煌說，國民黨副秘書長江俊霆跟他說應是誤會，不會做這種事情。

▲▼蔣根煌27日舉辦「全國地方議會議長副議長聲援屏東縣議長周典論」記者會，新竹市議長許修睿、新竹縣議長張鎮榮、彰化縣議長謝典林、桃園市副議長李曉鐘、新竹市副議長余邦彥、新竹縣副議長王炳漢、屏東縣副議長盧文瑞、宜蘭縣副議長陳漢鍾出席。（圖／記者黃國霖攝）

▲盧文瑞（左起）、王炳漢、張鎮榮、蔣根煌、謝典林、許修睿、李曉鐘、陳漢鍾、余邦彥聲援周典論。（圖／記者黃國霖攝）

蔣根煌今天號召全國地方議會議長副議長聲援屏東縣議長周典論，新竹市議長許修睿、新竹縣議長張鎮榮、彰化縣議長謝典林、桃園市副議長李曉鐘、新竹市副議長余邦彥、新竹縣副議長王炳漢、屏東縣副議長盧文瑞、宜蘭縣副議長陳漢鍾都出席這場記者會。

蔣根煌表示，周典論因為涉入郭台銘總統連署，遭到法律羈押禁見，引起國人廣泛關注。周典論本月23日上凱道挺侯康，當時周就說自己站台會被搜索、約談，果然隔兩天就出事，這就是「政治收押」。郭台銘現在已非候選人，檢調有必要凌晨搜索、選前三周押人嗎？只是因周表態支持侯康，難道要穿上「賴蕭」衣服才會沒事？這種政治操作痕跡太過明顯、惡質。

蔣根煌也說，周典論多年公共服務經驗跟卓越領導能力，在屏東縣擔任多屆議長、副議長，如今面對政治迫害，令人遺憾。議長是地方選出來的，具強大民意基礎，收押禁見周，政治目的是為壓制周在屏東輔選，也是對郭的警告，企圖影響屏東選情，在此他們呼籲司法，不要變民進黨打壓異己的工具。

▲蔣根煌。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔣根煌。（圖／記者黃國霖攝）

謝典林則透露，他已經很久沒有跟郭台銘聯繫，他該做的就是答應連署事情，已經結束，而郭台銘11月24日沒登記參選，他就沒有聯繫郭。張鎮榮說，司法是正義的最後一道防線，一定要中立，不要司法介入政爭，也希望司法公正，還給周典論公道。

許修睿表示，呼籲民進黨回歸選舉正軌，不要用司法接入選舉，用奧步修理異己，盡快釋放周典論，2023年用這樣獨裁統治手段對付議長，真的非常過分。許也說，郭台銘並沒有參選，整件案子應該往落幕方向去走，為何今天還必須收押周典論，根本就是政治操作，引起寒蟬效應，民進黨這樣做法十分可恥。

針對國民黨考紀會主委黃怡騰昨表示周典論案要按照黨紀處分，蔣根煌說，考紀會應該不會做這種事情，他有問江俊霆，江說應該是誤會，不會做這種事情。蔣根煌也說，國民黨不可能落井下石，現在大家都需要團結在一起，黨中央若做這樣事， 一定會讓全國國民黨員心寒，應該不可能這樣。

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