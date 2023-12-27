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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

央視名嘴指賴清德抹紅侯友宜　綠：為何舉侯趙兩岸主張就是抹紅？

▲▼民進黨團召開 林思銘違法濫權？ 踹共 記者會 洪申翰 曾聖凱 歐陽霆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨日是總統二次政見會，賴清德、侯友宜、柯文哲三位總統候選人二度交鋒，常上央視海峽兩岸政論節目的名嘴游梓翔評論，賴清德最後一輪使出抹紅大絕招、是綠營意識形態濃縮。民進黨團27日回應，侯友宜、趙少康都公開宣示兩岸主張就是九二共識、一個中國，再次舉出對方政策是九二共識、一個中國何錯之有？這是希望讓選民好好檢視的大絕，但不用貼上意識形態標籤。

常上央視海峽兩岸政論節目的世新大學教授游梓翔指出，賴清德第三輪使出抹紅策略大絕招，10分鐘發言內容就是民進黨意識形態濃縮，過去經常伴隨綠營的抗中保台、賣芒果乾標籤，用來描述這10分鐘統統適用。

對於游梓翔說法，洪申翰回應，有看昨天政見會的人都知道，賴清德最後一輪提到的是關於兩岸問題，侯友宜、趙少康都公開宣示兩岸主張就是九二共識、一個中國，再次舉出對方政策是九二共識、一個中國何錯之有？這不是他們的主張嗎？為何點出來就是意識形態？不用隨便貼標籤。

洪申翰表示，趙少康跟侯友宜主張一個中國就大方告訴所有人，一個中國的屋頂下，到底是中華人民共和國隸屬中華民國還是相反？講清楚就好，國際社會看的很清楚，主張「一個中國」跟國際要跟中國脫鉤、去風險的趨勢違背。

洪申翰指出，民進黨主張走向世界、國民黨走向中國，這部分讓選民辨別清楚，這哪裡是意識形態？這當然是大絕，希望讓選民好好檢視的大絕，但不用貼上意識形態標籤。

有網友自稱戰國策前員工，指戰國策花大錢養網軍？洪申翰指出，民眾黨跟戰國策之間的關係有很多傳聞，甚至不分區提名戰國策的老闆，雙方關係確實啟人疑竇，但是不是合作養網軍還要有更進一步釐清，至少我們手上沒有更多證據。

洪申翰指出，但看得出民眾黨跟戰國策之間關係不尋常，很少看到政黨把媒體公關公司老闆變成不分區，甚至不是靠合約，而是靠公職權位養公關公司，這是民眾黨要說清楚的。

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