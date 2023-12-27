賴清德老家爭議降溫？　民調專家：「態度出來」大家不會太在意法律

▲戴立安分析，賴清德民調回升，代表萬里老家爭議已經過去。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據《美麗島電子報》公布的第97波追蹤民調顯示，民進黨「賴蕭配」成長1.4個百分點至38.9％，與第二名的國民黨「侯康配」29.4％差距逐漸拉大，差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次。對此，民調專家戴立安表示，這代表民進黨總統候選人賴清德處理萬里老家爭議態度有拿出來，選情回溫。

戴立安26日在節目《寶島強強滾》中表示，現在選情很激烈，賴清德支持度回升到38.9％，代表萬里老家的爭議已經過去了，先前賴清德曾站上四成後來又跌下來，剛好碰到侯友宜的高點，因此，那時候兩人非常接近；賴清德拋出公益信託後，雖然後續還有法律的攻防，但民眾不會在意那麼多，至少處理的態度已經出來了，現在賴清德就是卸除壓力在回溫。

針對侯友宜民調略微下滑，戴立安指出，原因有兩個，其一是文化大學「凱旋苑」的爭議，再來就是民眾黨總統候選人柯文哲到南部造勢的影響。他分析，凱旋苑的爭議，侯友宜在選新北市長就被提過了，但副手趙少康講「嫌貴不要租」，雖然市場機制是一回事，但話不能這樣講，話一出就影響到30至39歲的族群、教育程度大學以上的族群，這些人就是租屋族較多。

戴立安也提到，侯友宜另一個掉的比較多的族群就是雲嘉南高屏地區，反而柯文哲上來了，因為柯文哲在南部的造勢雖然看似人沒很多，但沒有大家想像的少，不過，基本上是在固基本盤，支持度要擴張到20％還是有難度。