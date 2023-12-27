凱旋苑被爆租金年漲5%？　侯辦駁斥說明合約內容

▲侯友宜競選辦公室副執行長謝政達。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜家族凱旋苑爭議不斷，更被民進黨爆出和文化大學簽訂不平等租約，每年調漲5％。侯辦27日召開記者會，律師陳佳瑤表示，當時文化大學與又昱公司談好，每年以2000萬元租金來簽約，但是文化大學擔心簽約後沒有學生來住恐會賠錢，因此要求從1500萬元開始收租，每年雙方擁有兩個轉換條件，調漲5%或提前解約。

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室上午舉辦記者會，由競辦執行長金溥聰、競辦副執行長謝政達、競辦發言人黃子哲、律師陳佳瑤出席說明凱旋苑爭議。

對於外界稱「大群館」到「凱旋苑」租金漲價5倍，副執行長謝政達表示，原本大群館是4人房，一人3千元，凱旋苑改建後是單人房、雙人房，因此並非從3千元調漲為1萬5千元，是因為條件都已不同。

謝政達也出示房屋租賃契約，從原本是用1500萬簽約，合約價格一年是1150萬，比當初和文化大學簽訂的租賃契約更便宜。他強調，從昨天開始網路上影片和對手不斷攻擊，侯友宜每年賺2000萬的包租公，這都是不實事情，針對此事，選辦一定會提出告訴，不容外界刻意抹黑。

對於民進黨質疑凱旋苑99間未繳房屋稅，陳佳瑤說明，若現值10萬元以下免徵房屋稅，凱旋苑有一戶超過徵收標準，因此該戶有繳交房屋稅；其餘未達課稅現值標準，稅捐稽徵機關不會開單要繳；針對所得稅申報，侯太太家人則以33％繳交。

