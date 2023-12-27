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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲說「台灣沒有一個縣市長有辦法市場改建，因為市場改建8年內蓋不起來」？

圖文／台灣事實查核中心

為何要查

2024總統大選的3名候選人皆擔任過直轄市市長，其任內所推動的市政建設，可能會左右選民的投票考量。總統候選人對自己過往政績的描述，也在本次查核範疇。

柯文哲說「台灣沒有一個縣市長有辦法市場改建，因為市場改建8年內蓋不起來」？（圖／台灣事實查核中心）

查證摘要

柯文哲在選舉場合中提到環南市場改建經驗稱「台灣沒有一個縣市長有辦法市場改建，因為市場改建8年內蓋不起來」，查證如下：

除台北市以外，新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等，均有規劃中、施工中或已完工啟用的市場改建案，並非台北市獨有的政績。

柯文哲整建台北市環南市場，有1300多個攤位數，是全國規模最大的公有市場，於2016年11月動工，預計2024年4月於蔣萬安任內完工。不過，除台北市外，台中市也曾有大規模且跨市長任期才完工的市場改建案。

台中市建國市場有700多個攤位數，規模僅次於環南市場。建國市場在2011年胡志強擔任市長時代就開始規劃重建工程，新市場於2016年9月20日於林佳龍任內完工啟用，共費時5年。

查證結果：與所查資料不符。

除台北市外，其他5個直轄市也都有規劃中、施工中或已完工的市場改建案。

大規模市場改建的成功案例，除了北市環南市場，規模僅次環南的台中建國市場，已於2016年整建完工啟用，費時5年。並非柯文哲所稱，僅有他能做市場改建，或8年做不起來。​​

柯文哲的話來自哪裡？

民眾黨總統參選人柯文哲於2023年11月29日參與「工辦勞動政見發表會」。他表示，他在台北市長任內最驕傲的事就是市場改建，「我跟在座各位保證，台灣沒有一個縣市長有辦法市場改建，你知道為什麼嗎？因為市場改建8年內蓋不起來......沒有一個政治人物願意苦工都他做，給別人剪綵」，並舉環南市場有1300攤的改建經驗。

柯文哲除了在工辦勞動政見發表會強調市場改建政績外，他在12月8日於台北市榮星花園「民眾開講」活動中，也再次提到，市場改建只有他做得到、別人做不到。

資料來源：2023年11月29日柯文哲工辦勞動政見發表會

查核過程

查核點、柯文哲稱「台灣沒有一個縣市長有辦法市場改建，因為市場改建8年內蓋不起來」，是否屬實？

查核中心分別採訪台北市以外五都的經濟發展局、農業局，以及經濟部商業發展署，詢問是否有完成、規劃或進行中的市場改建案。

（一）新北市政府經發局市場處表示，2019年即積極推動公有市場改建改造計畫，目前在新北市已有9座市場新建、改建案例。

例如板橋黃石市場中繼市場於2020年6月5日啟用開幕、金山第一市場中繼市場2021年12月完工、新莊興化市場2022年3月10日動土、永和新生市場改建案已於2022年9月20日拆除舊市場等。

（二）桃園市政府農業局表示，果菜批發市場改建案正在規劃，而肉品市場改建案則在2023年12月3日已動工。

（三）台中市政府經發局市場管理科表示，耐震補強、外牆拉皮等修繕工程一直都有在做，另外，目前也有規畫大雅公有市場、清水第一市場的改建案，正在與攤商溝通中。

市場管理科表示，台中市建國市場共700多個攤位數，是規模僅次於台北環南市場的第二大公有市場，早在2011年胡志強擔任市長時代就開始規劃建國市場重建工程；2014年開始蓋新的建國市場，直到2016年9月20日於林佳龍任內完工啟用，共費時5年。

（四）台南市政府經發局市場處表示，目前正在規劃灣裡市場改建案。

（五）高雄市政府經發局表示，近3年來已推動轄管76處市場與攤集場改造與活化。其中，鹽埕第一公有市場費時約半年的改造計畫，也獲得美國繆思設計大獎室內設計獎銀獎、金點設計獎整合設計類獎項等。

（六）查核中心採訪經濟部商業發展署。商業發展署表示，到2023年11月為止，已透過前瞻預算支持，協助地方政府將公有市場列為優先強化耐震的對象，從耐震評估、補強工程到拆除重建，都在補助範圍內。其中，已補助地方政府進行市場拆除重建共22處，不只有六都。

根據商業發展署資料，包括新北市林口公有零售市場、苗栗縣公館鄉公有零售市場、屏東車城福安公有零售市場等，都是獲補助且已完工落成的市場拆除重建案例。2023年已核定補助新北市汐止區中正市場、苗栗縣後龍鎮第二市場、彰化縣田中鎮第一市場等的拆除重建計畫，合計約2.7億元。

綜合以上，除台北市以外，新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等五都，均有規劃中、施工中或已完工啟用的市場改建案，並非台北市獨有。另外，大規模市場改建的成功案例，除了北市環南市場，規模僅次環南的台中建國市場，已於2016年整建完工啟用，費時5年。並非柯文哲所稱，僅有他能做市場改建，或8年內無法完成市場改建。

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