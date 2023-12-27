路口堵3車「馬路只剩2公尺」　男路邊買早餐被叭...裝傻30秒才移車

記者唐詠絮／彰化報導

二林鎮斗苑路5段美食店家林立，因為違規停車嚴重，時常造成交通阻塞，民眾PO出一段誇張影片，只見寬敞的12米道路劃設雙黃線標線，赫見斑馬線旁擺了菜攤大貨車、緊鄰還有一輛大貨車、前面還有一輛休旅車停在店家門口、對向白線外也被停了一輛白色大貨車，車道瞬間龜縮成2米，雙向道僅容1輛轎車及機車通過，開車的民眾被堵在路口無法進退，按喇叭等了約30秒後，車主才移車，警方也將依法開罰。

網友說「本文不能沉」，隨即引發眾多鎮民共鳴，據了解，二林鎮斗苑路5段、中山路，是二林鎮鬧區，也是傳統早市，一大早採買的民眾本來就很多，若遇到年節假日，那真的塞到高潮，從Google街景也可以看到斑馬線上原本就有大貨菜車，一旁道路也擺滿店家物品，人車爭道險象環生。

▲彰化二林鎮斗苑路5段150縣道臨停亂象。（圖／翻攝自Google街景）

車主將行車紀錄器影片po上臉書「二林人的大小事」，可以看到車主從中山路轉進斗苑路5段，頓時被堵到傻眼，緊鄰路口原本已經有一台大貨車外擺滿蔬菜、一旁停了一輛滿載瓦斯的大貨車，往前一瞧，美食店家前停了一輛休旅車，對向還停了一輛白色大貨車，女機車騎士冒險鑽車陣前進。

車主被堵在路口進退兩難，臨停的休旅車切換閃燈後，駕駛站在路邊等早餐，只好接連按鳴3聲喇叭，抱怨「擋成這樣怎麼過」，並在影片上標注「路都你家的」、「移車很困難嗎」，車上也有另一名女子說，「真的很想罵人」，約莫過了30秒，休旅車主才將車往前開。

芳苑警方表示，本案為汽車駕車駕駛臨停車道，購買早餐，有違反道路交通處罰條例第55條第1項第1款快車道臨時停車情形，可處新台幣三百元以上六百元以下罰鍰。同時呼籲民眾停(臨)車，請遵守道路交通安全規則相關規定，不妨礙他人、車通行；本分局員警也針對民眾易(規)違停，加強執法及宣(勸)導民眾遵守道路規則。