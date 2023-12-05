搶西南角！吳音寧推農業升級　謝衣鳯爭取二林轉運站　

▲綠營立委參選人吳音寧開農機推農業升級。（圖／吳音寧競總提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣立委第三選區，為西南要角，除了有豐沛的農漁畜牧業，中科二林園區進駐外，還有風電產業，成為彰化未來發展重地，今日吳音寧在竹塘鄉下田開農機，力推農業升級；而為了謝衣鳯爭取建設二林轉運站終於實現了，今天動土，將可望解決車站老舊與市區交通壅塞問題。

▲立委謝衣鳯參加二林轉運站動土。（圖／ 記者唐詠絮翻攝）

彰化縣立委第三選區涵蓋芳苑鄉、二林、埔鹽、溪湖、埔心、大城、竹塘、埤頭、北斗、溪州等9鄉鎮，吳音寧展現高度爆發力，今日在竹塘鄉，舉辦農業後援會成立記者會，競總主委陳吉仲、前明道大學校長陳世雄等人、百名基層農民力挺。吳音寧親上農機示範，展現農業升級的未來，「該丟掉鋤頭了，農業的未來，能讓更多年輕人參與」，展現高人氣。

▲綠營立委參選人吳音寧開農機推農業升級。（圖／吳音寧競總提供）

陳世雄指出，台灣過去外銷日本的農產品，全球第二，因為國民黨執政節節敗退。國民黨對農民非常不友善，政策都是在欺負農民，第一個開放有機農產品的就是國民黨立委。除了支持農業立委吳音寧，政黨票要給民進黨，我們要有覺悟，選舉不是為了自己投票，是為了子孫投票，為台灣加油。

▲立委謝衣鳯參加二林轉運站動笑得好開心。（圖／ 記者唐詠絮翻攝）。

由於二林鎮是彰化西南角的生活重心，轉運站位於二溪路一段與仁愛路口，在謝衣鳯向交通部爭取，總建設經費4,650萬元，中央補助2,568萬6千元，議長謝典林及議員們支持下，縣府自籌2,081萬4千元，工程預計在113年底完工，讓民眾南來北往，交通更加方便，金天上午謝衣鳯參加動土典禮時，接受贈與畫作時，畫適巧黏在一起，意欲著「連任」，讓她笑得更開心了。