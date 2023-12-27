賴清德稱當總統戰爭風險最低　國台辦酸：我看他自己都不相信

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

面對「戰爭牌」爭議，民進黨總統候選人賴清德日前指出，自己當總統，兩岸發生戰爭的風險最低，會把2300萬人民的生命放在自己心上，保護大家的安全。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（27）日回酸，「賴清德自詡『台獨工作者』，說自己當選風險最低，你們信嗎？台灣民眾會相信嗎？我看連他自己都不會相信。」

陳斌華說，「台獨」意味著戰爭。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，不斷推高台海形勢緊張動蕩，把台灣一步步推向兵凶戰危的險境。

陳斌華也舉例許多國際媒體指出台灣現在是「地球上最危險的地方」、「台海形勢正處於最危險時刻」。賴清德身為民進黨的頭面人物、自詡「台獨工作者」，卻說自己當選風險最低。

陳斌華連兩問？「你們信嗎？台灣民眾會相信嗎？我看連他自己都不會相信。」語畢他再次強調，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，反對「台獨」、維護和平，乃人間正道。

陳斌華也回顧八年來兩岸關係，自從民進黨2016年上台後，堅持「台獨」分裂立場，不承認「九二共識」。「勾連外部勢力謀『獨』挑釁，把台灣一步步推向兵凶戰危的險境，成為危及地區穩定的最大亂源。」

談起台灣面臨何去何從的十字路口？陳斌華也指出，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸關係就能重回和平發展正軌，兩岸協商談判就可以恢復，什麼事情都可以談、都好商量。「衷心希望兩岸同胞攜起手來，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，再創繁榮發展新局。」