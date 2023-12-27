陸「軟硬兩手」讓台商憂營商環境　國台辦談數據：未見迷茫動搖

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣大選之際，大陸官方宣布終止ECFA部分減讓關稅，之後宣布台灣石斑魚輸陸解禁，陸方長期使用「軟硬兩手」對台政策，可能造成台商產生繼續投資大陸的困惑。對此，國台辦發言人陳斌華今（27）日拿出數據證明台商投資有明顯增長，沒有見到迷茫或動搖的情況。

大陸官方日前在北京舉行台商推介會，隔天宣布中止ECFA部分減讓關稅，一週後又宣布台灣石斑魚解禁，也被外界解讀在大選前透過「兩手」政策「介選」，並且長期使用這樣方式，讓在陸台商對於未來營商環境感到擔憂，也讓想來發展台青與外資卻步。

針對恢復台灣石斑魚輸陸政策，陳斌華指出，相關單位調查事實，依據合理，採取的措施有據有節，恢復石斑魚是秉持「兩岸一家親」理念，綜合評估台灣農漁業者整改措施基礎上做出的決定，體現大陸方面重視台灣農漁民等基層民眾的訴求和利益。

對於大陸「軟硬兩手」政策讓台商擔憂？陳斌華指出，「台商投資大陸會不會受到影響，數字會說話。」

陳斌華表示，今年1至9月台商投資大陸的項目數同比增長23.9%，實際使用台資金額同比增長7.5%，兩岸貿易額近2000億美元，保持高位運行。「說明兩岸經濟交流合作、融合發展的光明前景沒有變，台商投資大陸的決心沒有改變，大陸作為台商投資的最佳目的地的特點沒有改變。」

陳斌華也表示，大陸經濟前景是不是看好，台商最清楚，台商的投資數據最有說服力。「沒有見到他們有迷茫或者動搖，大陸經濟前景是不是看好，台商最清楚，台商投資的數據最有說服力。」