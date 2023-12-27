指潘孟安子弟兵徐富癸違規蓋農舍　林國春：立即拆除還是賴著不拆？

▲林國春27日指徐富癸違規蓋農舍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委候選人林國春今（27日）與律師柯晨晧召開記者會，針對民進黨屏東第二選區（屏南）立委候選人、屏東縣前縣長潘孟安子弟兵徐富癸申報的財產申報書中一筆農地，指徐氏夫婦不具農民身分，卻在這塊農地上，違法起造一座建築物，而該違法建物農舍還有門。林國春質疑，徐富癸身為屏東縣政府前民政處長，是否知法犯法？依照民進黨總統候選人賴清德的從政標準，是應該立即拆除還是可以賴著不拆？

林國春進一步表示，根據公職人員財產申報資料，這筆面積為1761平方公尺農地登記在徐富癸老婆名下，目前興建住宅供人居住，且備有車位，他請在地人士訪查的當天，也發現列入財產申報中的轎車也剛好停在裡面。

林國春說，根據2017、18年航照圖，徐富癸家所持土地上，均無建築物跡象，但開始有整地痕跡，很明顯該「農舍」應為近期所興建。只是徐富癸曾為報社記者，後為潘孟安任立委時期的服務處主任；今年臨時被指派參選立委前，職務為屏東縣政府民政處長，徐妻為職業軍人退伍，兩人應不具備農民資格，且兩人如有農民身份，農地大小也不符合興建資格。

林國春強調，潘孟安2014年擔任縣長，徐富癸同時進入縣府，陸續擔任潘孟安麾下的多種要職，更有潘孟安分身與代理人的稱號。徐從立委辦公室主任無縫接軌到縣府任要職，官場生涯對「農地農用」的相關規定應該相當清楚。

林國春說，無論這是一般建物也好，小木屋也好，農舍也罷，竟然還能有門牌，真是令人匪夷所思。違法農舍是如何申請到門牌號碼？又是如何非法申請到水電供給？戶政單位由縣府管轄，是否為潘孟安主政下的縣府為徐富癸大開方便之門？徐富癸自稱清廉、守法、愛鄉、愛土，現在應該也要加上「愛農舍」。此次被發現徐家坐擁違法農舍，過去的「人設」也不攻自破，只剩虛偽二字。

柯晨晧指出，根據「農業用地興建農舍辦法」，需取得農民資格、持有農地並在當地設籍滿2年、農地面積大於0.25公頃，才能起造農舍；另外，在《農業發展條例》修正以前（也就是 2000年1月28日 以前），早已取得農地的「老農」並不受上述條件的限制。但很顯然的是，徐富癸不在老農條例內，現有的這個農舍合不合法，相信徐本人心理有數。