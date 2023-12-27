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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁今啟動侯康配輔選行程　批賴清德是「黑金總教主」

▲傅崐萁27日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅崐萁27日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院前院長王金平12月初點頭要整合藍軍，接任國民黨正副總統候選人侯友宜與趙少康的「挺侯康全國後援總會」總會長。立委傅崐萁今（27日）正式宣布擔任該會的副會長兼總幹事，並於今啟動輔選；傅受訪時，更批評黑金的總舵就在民進黨，總教主是總統候選人賴清德，而賴應把台南黑金弊端解釋清楚。

傅崐萁27日正式宣布接任「挺侯康全國後援總會」副會長兼總幹事，他受訪說，選戰已到最後關頭，全國鄉親在戰爭還和平、繁榮昌盛或貪汙腐敗政權中做抉擇。60％以上民眾希望下架貪汙腐敗的民進黨，國民黨會全面大團結，不管過去初選中支持哪位藍營候選人，此時此刻，大家會攜手同心，下架民進黨，讓台灣和平、繁榮昌盛，是大家集體共識。

傅崐萁說，花縣政府是全國唯一連續12年還債的縣市政府，更是11年的五星縣市政府，而台南可以光天化日88槍，為何光電有這麼大利益？幾百億的毒渣埋在台南地下，整個貪腐集團中心就在民進黨，主要的政府就是台南市政府，賴清德應該跟國人講清楚、說明白。

傅崐萁也說，黑金的總舵就在民進黨，總教主賴清德，要把全國黑金弊端第一的台南解釋清楚，且登革熱期間，台南死了100多人、1萬多人染登革熱，但賴一點同理心都沒有，還到高雄選舉站台。一個心中沒人民的人、不承認中華民國的人，要怎麼參選中華民國總統？把國家帶去何方？

傅崐萁強調，今天只有大我，沒有小我，大家團結一心，支持侯康配，下架民進黨，讓台灣重回安定、幸福、繁榮。

另外，傅崐萁27日也將啟動輔選，上午11時多到台中，中午12時半到南投替國民黨立委候選人游顥加油，接著下午3時到高雄為國民黨立委候選人鍾易仲加油，下午4時到屏東做相關慰問。

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