台鋼鐵、化纖下一波ECFA制裁名單？　國台辦重申關鍵底線

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸方面宣佈中止ECF部分減讓關稅，外界觀望下一波可能是鋼鐵、紡織商品遭到制裁？對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（27）日指出，民進黨一邊享受ECFA紅利，又違反ECFA和WTO相關規定，大陸有關部門不得不中止ECFA部分產品的關稅減讓。如果民進黨拒絕承認「九二共識」，一意孤行，頑固堅持台獨立場。「我們支持有關部門依據規定採取進一步的措施。」

大陸國台辦今舉行例行記者會，台媒提問，ECFA早收清單還有石化、鋼鐵、紡織、機械等產，都是台灣出口大陸較高商品，如今石化先被終止減讓關稅，（其中鋼鐵、紡織台灣對大陸依賴分別是16.78%、23.33%），外界預估接下來鋼鐵與化纖商品將列入下一波制裁名單？

陳斌華重申，民進黨如果頑固堅持台獨立場，拒不承認「九二共識」，破壞兩岸協商的政治基礎，是問題難以得到解決的根本原因。

他也強調，「如果民進黨當局一意孤行，繼續頑固堅持台獨立場，拒不悔改，我們支持有關部門依據規定採取進一步的措施。」

另外，民進黨指出大陸用「兩手政策」以商逼政，企圖影響台灣大選？陳斌華指出，2010年6月，兩岸在「九二共識」基礎上，簽署了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）。

陳斌華表示，民進黨上台前攻擊ECFA，上台後不僅拒不承認「九二共識」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，將台灣推向兵凶戰危險境，還對大陸變本加厲實行歧視性貿易限制政策，既要享受ECFA的紅利，又違反ECFA和WTO相關規定，導致大陸有關部門不得不中止ECFA部分產品的關稅減讓。

陳斌華稱，有關部門決定中止ECFA部分產品關稅減讓，合理合法，有據有節，是正常的經濟行為。「事實面前，民進黨顛倒黑白的說辭不攻自破，大陸用『兩手政策』介入台灣選舉更是站不住腳。」

陳斌華強調，「民進黨一再操弄兩種手法，只會讓兩岸同胞更加看清他們的自私自利，看清他們沒有誠意改善兩岸關係，無心也無力解決台灣民眾切身利益問題。」