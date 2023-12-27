民進黨徐富癸遭控違建　妻：為讓遲緩兒活動　合法貸款興建

▲民進黨屏東第二選候選人徐富癸遭指控有農地違建，她的妻子召開記者會，表示這是依法興建的資材室。（圖／徐富癸競選總部提供）

記者唐鎮宇／綜合報導



2024總統、立委選舉違建爭議不斷，國民黨新北市立委候選人林國春今召開記者會，指控民進黨屏東第二選區立委候選人徐富癸的財產申報中，也有一筆違建農舍，質疑曾任屏東縣民政處長的徐知法犯法。但徐的太太張靜玲隨即召開記者會反駁，當時是為了讓發展遲緩的兒子能和同學一起體驗農場才買下農地，因農地面積未達可興建農舍的門檻，依規定向公所取得農業設施容許使用興建資材室，只是為了讓孩子們有休息的地方。

林國春表示，依公職人員財產申報資料，徐富癸這筆面積為1761平方公尺的農地登記在徐老婆名下，還興建住宅供人居住，且備有車位。他請在地人士訪查的當天，還發現列入財產申報中的轎車也停在裡面。

林國春還指，依2017、18年的航照圖，徐富癸家所持的農地上，均無建築物跡象，但開始有整地痕跡，很明顯該「農舍」應為近期所興建。他更質疑，徐富癸曾擔任報社記者、屏東縣前縣長潘孟安任立委時期的服務處主任、屏東縣政府民政處長，徐妻為職業軍人退伍，兩人應不具備農民資格，所持的農地大小也不符合興建農舍資格，批評依民進黨總統候選人賴清德的從政標準，「這應該立即拆除還是賴著不拆？」

但徐富癸的太太張靜玲隨即召開記者會澄清，因兒子發展遲緩，和其他接受向陽協會幫助的孩子都喜歡到戶外摸土、澆水等農事體驗，夫妻倆想說如果就近在屏東會比較安全及方便，才用自家房子的貸款買下土地，到現在都還在按月分期繳納本息，這在候選人財產申報都有明確的登載。

▲民進黨屏東第二選候選人徐富癸遭指控有農地違建，她的妻子召開記者會，並出示資料證明一切合法。（圖／徐富癸競選總部提供）

張靜玲說，因農地未達2.5分大小，無法興建農舍，她才依法興建資材室。資材室面積33.6平方公尺，高度為4.5公尺，依《農業發展條例》規定，農業設施面積在45平方公尺以下，且屬一層樓之建築者，免申請建築執照。



張靜玲表示，每每看到孩子在這裡認真地剷土、除草、奔跑，徐富癸常常忍不住地紅了眼眶，還說「即使負債也值得！」



向陽啟能協會理事長林政治表示，選舉可以各種策略想辦法贏得勝選，但是不可以沒有人性，徐富癸當初願意自己花錢為孩子們打造一個體驗農事的農場，他們非常感動，也替這些永遠天真的孩子們開心，希望選舉不要再污染這個孩子們的農場。



徐富癸競選總部表示，沒有證據可以知道遠在新北市的林國春為什麼會特別對屏南的徐富癸潑烏龍髒水，但如果對比同選區的對手家族，徐富癸用畢生積蓄買農場，是為了給慢飛天使們一個快樂的童年，相信選民會做出最明智的選擇。

▲民進黨屏東第二選候選人徐富癸遭指控有農地違建，她的妻子出示鄉公所發給的設施使用同意書。（圖／徐富癸競選總部提供）