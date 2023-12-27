記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（27日）公布2011年又昱公司與文化大學原長達15年的「不平等合約」，證實國民黨總統候選人侯友宜家族當年如何坑殺壓榨學生，合約條文充斥著侯家的貪婪和私心，拆穿侯友宜宣示居住正義的假面。民進黨發言人林楚茵表示，侯家2011年簽約開始至今，粗估從學生身上賺超過3億元，侯市長簡直成了「3億探長」。

▲林楚茵、何博文、吳思瑤（由左至右）舉行記者會。（圖／民進黨提供）

林楚茵提出4大質疑：第一，為何一再說謊？稱老婆是繼承大群館這棟房屋，又昱公司1994年成立，而侯友宜早在1983年就結婚了，侯友宜婚後才組公司並且起造房子跟開租；第二，侯友宜怎麼捨得收學生一學期這麼多錢？坑殺學生賺取暴利，還每年調整5％租金。

林楚茵指出，第三，侯家2011年簽約開始至今，粗估從學生身上賺超過3億元，侯市長簡直成了「3億探長」；第四，依「112年台北市房屋稅新制」公式計算，侯家從1997年（使照）至今，逃房屋稅26年，逃稅近400萬，房屋稅真的不高，每年租金收入至少2000萬的侯家，每年14萬的房屋稅都要逃，這是誠信問題，侯友宜請說清楚。

林楚茵表示，2012年媒體報導，當時還稱大群館的簽約公司為「又昱公司」，負責人是時任新北市副市長侯友宜太太任美玲，不僅疑似未向監察院申報，更被踢爆是空殼公司，資料顯示又昱公司亳無任何勞健保投保紀錄，一個員工都沒有，當時侯友宜發布聲明說有員工、有招牌，絕非空殼公司，顯然是說謊。

林楚茵說，過去監察院就糾正過侯友宜大群館欠稅，經過追稅後合計要補繳上百萬元，又昱公司股權多次變更都是在侯友宜妻子任美玲及3個女兒間轉換，在侯友宜女兒成年後，公司股權就完全轉至女兒名下，侯友宜夫妻名下不再持股，也就消失在財產申報資料上，無法受到監督，2017年起又昱實業有限公司就登記在其女侯昱帆下。

林楚茵說，現在凱旋苑交由新壽公司管理，侯友宜藉此與凱旋苑切割關係，但，新壽公司前董事長林坤正與侯友宜關係密切，侯友宜曾透過妻子在2012年借給林坤正1500萬，但沒有財產申報，侯友宜發現要申報後才馬上改用女兒名義借款，藉此用人頭逃避監察院申報規定，侯則坐收高額百萬利息，甚至未申報利息收入。

林楚茵質疑，林坤正是新光人壽集團的高階幹部，集團旗下也有銀行，為何要向侯友宜借1500萬？侯友宜是不是「假借貸為名，行非法政治獻金之實」？侯友宜將責任全推給新壽，但同樣是新壽的物件，新板特區交通便利的房屋，每坪只要2000元，但侯友宜的凱旋苑一坪竟高達3000元，顯然是身為房東的侯友宜家族訂契約時裁定高額租金，並轉嫁到學生身上，坑殺學生。

立委吳思瑤指出，又昱公司與文化大學簽訂的根本是「不平等條約」，這就是侯友宜的妻子任美玲簽定的，內容充滿壓榨、貪婪、不正義，侯友宜家族錙銖必較，不僅圖暴利也貪小利。根據合約內容顯示，「租金自第二年起，逐年調漲，為前一年租金之5%」；租約也要求房屋稅、營業所得稅由文大負擔，但侯友宜家族將門牌拆成99間到現在的103間就是為了規避房屋稅，另合約中更不合理的是要求文大「承擔租金所負擔的加值營業稅」，居然不是房東負擔而是租方承擔，更是非常少見，足見侯家的貪婪。

吳思瑤進一步說明，根據合約中負擔的明細表顯示，侯友宜家族算盤打得清清楚楚，若依照合約簽訂15年期滿將可收到將近3000萬的暴利，按照租金漲價幅度，15年後文化大學就必須繳高達150萬的營業稅。

吳思瑤補充，文化大學曾因無法負荷年漲5％的租金壓力，萌生退意，想跟又昱公司提前解約，但是侯家表達需「沒收」保證金才能讓他們解約，但合約中載明保證金是天價1200萬，校方只能隱忍在不平等條約之下，讓侯友宜爽當包租公，難道侯友宜不用檢討跟反省嗎？但侯友宜跟趙少康這段時間變本加厲的言行，推給學生、推給公司、推給市場機制，「我們不要當包租公的總統，不需要壓榨學生的總統，不需要為富不仁跟麻木不仁的總統」。

立委候選人何博文表示，前幾天學生呼籲降低租金，被趙少康嗆「嫌貴不要租」，就可得知國民黨缺乏同理心，不了解學生在陽明山限建、禁建區域的租屋困境，根本是任由市場宰割，而又昱公司對文大學生相當殘忍，租屋合約中提到「若逾期未繳水、電費，又昱公司可以『隨時斷水斷電』」，侯友宜完全不顧住宿學生的死活，只在乎錢有沒有進入自己口袋。

何博文說，另合約中提到，文化大學得到又昱公司同意後，才可以改裝或布置，而若涉有違法部分，責任完全由文化大學負責，與又昱公司無關，侯友宜顯然就是在推卸責任，擺明就是「有錢我賺，出事你扛」。

何博文指出，2017年侯友宜初次競選新北市長前，曾遭議員踢爆大群館有違法問題，不符合「土地使用分區」，侯友宜又昱公司才急忙提前與文化大學解約，而在2017年解約時，大群館一年的收益就已突破2000萬，金額相當可觀。

何博文補充，侯友宜不只大錢要賺，小錢也不放過，合約內容提到，合約結束或解約時，大群館中遺留物的清運費也全由文化大學負責，侯友宜身為房東年收超過2000萬，竟然連垃圾清運費都不願意負擔，全部推給文化大學，侯友宜爽當千萬包租公，該負責的全推給文化大學，簽訂不平等條約欺壓校方與學生，吃人夠夠，忽視學生的居住權益，令人遺憾。