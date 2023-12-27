爆林思銘違法施壓農會超貸農地　曾聖凱：只還利息還莫名長出建物

▲民進黨立委候選人曾聖凱。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新竹縣第二選區立委候選人曾聖凱今（27日）踢爆國民黨立法委員林思銘於2018年購入寶山7400坪的農地，以民代身份向橫山鄉農會超貸5百萬，更涉嫌濫墾農地，莫名其妙開始長出了建築物、既有道路以及圍籬，且近6年只需要還利息，不需要還本金，「如果不是民代身份施壓，農會怎麼可能會如此大方？」

曾聖凱表示，根據日前中選會公布的財產申報中，林思銘親手書寫名下擁有的土地中，在2018年5月14日購入寶山鄉大壢段下大壢小段第147、148、149、386、 632-2、632-4、632-8、632-9、632-10號共9筆土地，共24470平方公尺，換算為7402.175坪。

曾聖凱指出，而林思銘在財產申報中聲稱這塊土地取得價額是新台幣4500萬元，而債務裡面也的確出現一筆3500萬向橫山地區農管信用部借貸的3500萬元，原因是「購置不動產」。該筆土地在實價登錄上所登載的金額卻只有3000萬，也就是說，林思銘利用寶山鄉這塊農地向橫山鄉農會超貸了500萬。且近6年只需要還利息，不需要還本金？如果不是民代身份施壓，農會怎麼可能會如此大方？

曾聖凱指出，經過空照圖發現，林思銘購入這片土地前，農地上綠油油一片，但是林思銘入主後，莫名其妙開始長出了建築物、既有道路以及圍籬，還接了電線，但是卻沒有任何的建照和使照，且這9筆土地並未農用，是屬於農牧用地的山坡地，沒有農用的話是毫無價值，為什麼律師出身的林思銘，以民代的身份要去買這塊農地？

歐陽霆表示，林思銘利用自身立委職權，疑似向農會超貸、並且長出農地違建事情，跟國民黨的「土地主人們」手法如出一轍。南投馬文君山林小木屋，侵佔國有地蓋違法農舍、雲林張家的青埔宮，長出違法農舍、台中的顏家，也是侵佔國有地蓋豪華行宮。

歐陽霆指出，整個國民黨上下都是違法一籮筐，炒地皮的炒地皮、佔用國有地的佔用國有地、非法農舍的非法農舍，違法行為多到數不清。昨天林思銘口口聲聲要幫助寶山鄉的農民，私底下卻是濫用農地資源、坑殺辛勤耕種的農民。

曾聖凱認為，農會裡面都是農民的心血，聲稱要當農民靠山的林思銘，卻透過掏空農會超貸來當作自己選舉的養分。2018年是不是用這塊農地超貸獲得選舉資金，在議員選舉連任更上一層樓當選立委？身為新竹縣的立委，應該好好說明為何可以低買高貸？有沒有用特權去施壓農會？為何可以4年來沒有償還本金？

▼民進黨新竹市議員歐陽霆。（圖／記者屠惠剛攝）

