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以色列戰略部長將會布林肯、蘇利文　商討加薩戰爭

▲以色列戰略事務部長德默爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列戰略事務部長德默爾。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

白宮表示，以色列戰略事務部長德默爾今天將會晤美國國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文，討論加薩戰爭和救回巴勒斯坦團體哈瑪斯挾持的人質。以色列國防軍參謀總長哈勒維則表示，以哈戰爭可能還會再持續許多個月。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）14日曾對到訪的蘇利文（Jake Sullivan）表示，以哈戰爭還會持續數個月，白宮隨後表示，美國希望戰爭「儘快」結束。布林肯（Antony Blinken）本月稍早也曾與德默爾（Ron Dermer）通話。

聯合國安全理事會22日在美國棄權下表決通過決議，要求以色列與哈瑪斯（Hamas）交戰各方允許「安全、不受阻礙地大量提供人道主義援助」。但聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）指出：「真正的問題是以色列攻勢，對加薩境內人道援助運輸形成巨大障礙。」「人道停火才是開始應對加薩人民的迫切需求，並結束他們持續噩夢的唯一途徑。」

總統拜登23日向以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）施壓，要求他保護加薩走廊平民。

白宮發布聲明表示，「總統強調保護平民，包括迫切需要支持人道援助作業，也強調允許平民安全遠離戰鬥區的重要性」。

美國是以色列在與哈瑪斯戰爭中最堅定的盟友，但數週來一直向以色列施壓，要求採取進一步措施以儘量減少平民傷害，包括確定安全區和提供人道主義通道助人們逃生。

▲▼ 美國國務卿布林肯出訪以色列。（圖／路透）

▲▼美國國務卿布林肯（上）與白宮安全顧問蘇利文。（上圖／路透／下圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像／美聯社）

路透社報導，哈瑪斯10月7日越界突襲以色列南部社區，根據官方數據，造成1200人喪生，多數為平民，並擄走240名人質。加薩衛生部則表示，以色列對哈瑪斯控制的加薩發動空襲和地面攻勢以來，累積死亡人數已達2萬1000人，其中大多數是婦女和兒童，另有數以千計的人埋在瓦礫堆中。

以色列誓言殲滅哈瑪斯，加薩戰火在耶誕節前後加劇，尤其是在加薩走廊中部、將加薩走廊分為兩部分的季節性水道南邊，自耶誕夜以來已造成超過100人喪生，聯合國對此表示憂心。

以軍今天再度空襲加薩走廊中部，並表示地面攻勢已擴及加薩中部城市難民營。

哈勒維（Herzi Halevi）在加薩邊界的記者會表示，以哈戰爭可能還會再持續許多個月。

「這場戰爭將再持續許多個月，我們將運用各種方法長久維持我們的戰果。」

「在殲滅恐怖組織上沒有神奇解決方案，沒有捷徑，只有堅定和持續的戰鬥。我們也將打到哈瑪斯領導階層，不論是花一個星期或幾個月時間。」

「我們打從一開始就表示，這會是一場持久戰爭，設定影響深遠目標是正確的，我們將觸及深遠，這就是為什麼要這麼長時間。」他指出，時間長可讓軍方調整方法。

「最終，我們是否能夠說以色列國周邊沒有敵人？我認為這太過野心勃勃了，但我們將創造新的安全情勢。」

他表示，以軍正將戰力集中在加薩走廊南部，許多「恐怖分子已被擊斃，另有數百人被俘」。

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