今晚起全台有雨！跨年挑戰冷氣團　連假天氣曝

▲今晚起全台有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

元旦3天連假天氣出爐，可能有大陸冷氣團陪跨年！中央氣象署預報員官欣平表示，今天晚間起南方雲系影響，北部、中南部山區逐漸雲量增多有局部短暫雨，中南部平地也偶有飄雨；跨年、元旦冷空氣預估北部低溫14-15度，還可能往下修，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天清晨各地低溫14-16度，北部白天高溫可到26度，中南部25-26度，東半部23-25度。

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官欣平提到，今日白天各地可見陽光，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨，晚起南方雲系影響，北部、中南部山區逐漸雲量增多有局部短暫雨，中南部平地也偶有飄雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



官欣平說，周四東北季風增強，影響到周五，冷空氣沒那麼冷，北部高溫22-25度，低溫差不多、甚至上升；周六東北季風減弱，周日跨年東北季風再增強，影響到下周一，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，但這波水氣較少，元旦就轉乾，天氣不會太差。

官欣平分析，目前看來跨年這波冷空氣比前一波影響較大，預估北部周日高溫20-21度，中南部26度，下周一北部高溫18-20度，中南部23-24度；預估這波北部低溫14-15度，還可能往下修，仍得觀察。氣象署預報，這波冷空氣較強，強度可能達冷氣團等級，強度仍有調整空間，請持續留意。