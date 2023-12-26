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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌批未替南投爭取建設　馬文君：先騙大龍峒保生帝再騙埔里媽

▲前行政院長蘇貞昌赴南投埔里鎮為立委候選人蔡明軒輔選。（圖／翻攝「蔡銘軒」臉書粉專）

▲前行政院長蘇貞昌赴南投埔里鎮為立委候選人蔡明軒輔選。（圖／翻攝「蔡銘軒」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選倒數18天衝刺，前行政院長蘇貞昌、副總統候選人蕭美琴今日先後赴南投縣，為第一選區立委候選人蔡銘軒輔選，並砲打深陷國艦洩密案、自宅違建案的藍委馬文君，表示其閣揆任內馬從未來向他為南投爭取過建設；馬文君則出具過去立院質詢爭取中捷延伸、垃圾去化等紀錄和資料反駁，並反酸蘇貞昌以前騙過大龍峒保生大帝，又來埔里媽前說謊。

蘇貞昌上午先赴埔里鎮恆吉宮參香，呼籲鄉親讓年輕有為的蔡銘軒進入國會；蕭美琴接著在下午來到草屯鎮，和蔡銘軒、不分區立委羅美玲一同進行車隊掃街拜票，力拼選情進入黃金交叉、將南投藍天變綠地。

▲立委蔡培慧陪同前閣揆蘇貞昌赴竹山鎮三月寶宮參香。（圖／蔡培慧競選團隊提供）

蘇貞昌盛讚蔡銘軒這回（參選）很勇敢，因為他要出來對抗「大魔王」、也要讓南投有新氣象；蘇貞昌指出，他在4年行政院長任內，馬文君都沒來向他請託協助或關心南投、埔里的建設，「不曾有過一次！」蘇貞昌還大酸馬家「土地大、房子漂亮」，反問在座埔里鄉親：「你們選這種民意代表是要代表甚麼？代表他們家（的利益）嘛！」

▲▼遭前行政院長蘇貞昌批評未曾替南投縣爭取建設，藍委馬文君提出立院質詢資料反駁。（圖／馬文君競選辦公室提供）

▲▼遭前行政院長蘇貞昌批評未曾替南投縣爭取建設，藍委馬文君提出立院質詢資料反駁。（圖／馬文君競選辦公室提供）

▲遭前行政院長蘇貞昌批評未曾替南投縣爭取建設，藍委馬文君提出立院質詢資料反駁。（圖／馬文君競選辦公室提供）

馬文君則出具「行政院質詢案件查詢系統」的資料，以及過去於立法院總質詢蘇貞昌的影片：在捷運延伸到南投一案，她在2017年、2021年間都曾公開爭取；2020年底草屯鎮垃圾山失火後，於2021年初特別請蘇貞昌承諾南投縣民永續解決南投垃圾去處，蘇貞昌當時在質詢台上表示，願以中央政府的高度協助經費挹注與協助整合調度；2020年新冠疫情初期，馬文君也關心旅宿業遭受的衝擊，要求政院和交通部強化防疫旅館於中南部的部署和補助，「不知道為什麼蘇貞昌要睜眼說瞎話？」

馬文君反批，蘇貞昌多年前在台北大龍峒保安宮保生大帝座前承諾不選第三次新北市長，後來跳票，現在又來埔里恒吉宮媽祖面前說謊，「只能說是江山易改，本性難移！」她強調多屆立委任內爭取地方建設預算超過300億元、斑斑可考，也認為選舉會過去、建設會留下來，希望蘇貞昌愛惜羽毛、謹慎發言，不要讓人民覺得當過閣揆就能是非不分、黑白不明，這也是需要政黨輪替的原因。

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