新北第1選區／洪孟楷力求連任　何博文盼「藍天變綠地」

▲新北第1選區候選人洪孟楷、何博文。（合成圖／翻攝洪孟楷、何博文臉書，下同）



記者楊庭蒝／綜合報導

選戰倒數！新北市第1選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）分別由1號候選人徐百弟（台灣維新）、2號候選人何博文（民進黨）、3號候選人游清池（制度救世島）、4號洪孟楷（國民黨）以及5號翁藤原（中華統一促進黨）共同競爭。

1號候選人徐百弟曾在香港擔任過17年的區議會議員，在2021年獲取台灣身分後成為台灣公民，擁有選舉與被選舉權，此次出戰新北市第1選區的選戰，希望能夠喚起港人在台定居議題的熱度，能藉此獲得關注。不過他先前受訪時直言，自己不可能獲得勝選，不過還是呼籲台灣政府能夠降低港人移民台灣的門檻，當局的政策對於港人不友善。

2號候選人何博文曾在2014年與2018年擔任新北市議員，此次出戰立委選舉對上聲勢相當高的國民黨候選人洪孟楷，何博文推出「立委換新、地方刷新」計畫，與太太邱槿桉前進選區拜票、拉票。在新北第1選區內交通一直是一項受到很多選民關注的議題，尤其淡水、林口兩區域在上下班時間的塞車問題一直沒有一個很好的解方出現，何博文主張台西濱61線高架延伸到北海岸、開闢芝投公路，紓解淡水北部交通、帶動觀光，同時拋出增建泰山匝道、爭取林口及八里輕軌。

3號候選人游清池為制度救世島候選人，前身為台灣基本法連線，此次是第一次投入選戰。

4號候選人洪孟楷此次尋求連任，日前主持國民黨在凱道舉行的「台灣平安，人民侯康」造勢晚會，當日湧入8萬名支持者到場，不畏風雨讓他相當感動，加深他對鄉親負責的決心。此外，洪孟楷拜票行程也是滿檔，今（26日）早在林口街頭拜票，遇到不少熱情鄉親支持與問候。洪也指出，過去四年，他是立法院交通委員會第一個報到、第一個質詢、問政數第一的區域立委；那麼努力，就是希望中央聽見地方的心聲，持續會人民發聲。

5號候選人翁藤原代表中華統一促進黨出戰，該黨總裁為張安樂。

新北市立委各選區抽籤結果如下：

第1選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）共有5名候選人，1號為台灣維新徐百弟、2號為民進黨何博文、3號為制度救世島游清池、4號為國民黨洪孟楷、5號為中華統一促進黨翁藤原。

第2選區（五股、蘆洲及三重區富貴里等16里）共有3名候選人，1號為民進黨林淑芬、2號為中華統一促進黨何淯笙、3號為民眾黨李有宜。

第3選區（三重區二重里等103里）共有4名候選人，1號為國民黨蔡明堂、2號為無黨籍蘇卿彥、3號為民進黨李坤城、4號為無黨籍陳東雲。

第4選區（新莊區中平里等75里）共有5名候選人，1號為無黨籍洪懿馥、2號為民進黨吳秉叡、3號為無黨籍蘇輝湟、4號為國民黨蔣欣璋、5號為制度救世島邱吉均。

第5選區（樹林、鶯歌及新莊區民安里等9里）共有2名候選人，1號為民進黨蘇巧慧、2號為國民黨洪佳君。

第6選區（板橋區中正里等65里）共有3名候選人，1號為司法改革黨黃淑珍、2號為國民黨林國春、3號為民進黨張宏陸。

第7選區（板橋區九如里等61里）共有3名候選人，1號為國民黨葉元之、2號為民進黨羅致政、3號為小民參政歐巴桑聯盟劉書婷。