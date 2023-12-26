快訊／賴清德喊讓台灣成為「智慧科技島」　帶動第二次經濟奇蹟

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

第二場總統政見發表會於今（26日）登場，賴侯柯三人二度交鋒，對於AI政策，賴清德於次輪發表中指出，必須妥善運用科技創新推動數位轉型，讓台灣成為智慧科技島，妥善運用數位轉型，以及淨零轉型兩道力量，打造智慧永續的新台灣，也帶動台灣第二次經濟奇蹟。

賴清德表示，世界正在快速轉變，對台灣是挑戰也是機會，自己未來將掌握變化、抓住機會、擴大台灣優勢，讓台灣向上提升，妥善運用數位轉型，以及淨零轉型兩道力量，打造智慧永續的新台灣，也帶動台灣第二次經濟奇蹟。

談到未來趨勢，賴清德指出，必須妥善運用科技創新推動數位轉型，讓台灣成為智慧科技島，要持續壯大半導體產業，提出半導體國家級戰略，讓半導體產業的顏料、儀器設備、研發、IC設計、晶圓製造、封裝測試及協力廠商，在台灣成為生態系統，壯大半導體也協助其他科技產業及傳統產業。

賴清德表示，台灣必須發展人工智慧，讓產業能夠人工智慧化，對台灣產業非常重要，廣大中小企業必須順利數位轉型，以及妥善因應氣候變遷的淨零轉型，150萬家中小企業能夠得到妥善照顧，提供9百多萬就業機會，中小企業穩定、社會就會安定。

賴清德指出，數位化過程中未能得到關心的產業，在數位化過程中也要得到照顧及數位轉型正義，未來將用科技創新推動全面化智慧生活，智慧教育、交通、旅遊、防災甚至城市，來達到成功的數位國家轉型。

淨零轉型部分，賴清德表示，蔡英文已經宣佈2050淨零轉型是台灣使命，蘇貞昌也公布相關路徑圖，過程中能源轉型是重中之重，立法院已經通過氣候變遷因應法，確定轉型目標以及法治基礎，未來將跟國際接軌，建立碳交易制度。