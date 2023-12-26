賴清德拋溫仔圳400公頃5％建社宅　「侯友宜不願或沒能力給我做」

記者陶本和、杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德26日出席第二場電視政見會，不同於首場政見會砲火四射，在第一輪發言時，聚焦對人民的照顧，其中提及居住正義、年輕人居住權的問題。不過，他也再拋新北市溫仔圳400公頃，拿出5％興建社會住宅，就可增加1萬多戶的建議，這比國民黨候選人侯友宜只有2100戶多很多，「侯友宜不願或沒能力做，就把土地用原價賣給中央，由清德來興建」。

▲第16任第二次總統政見會。（圖／中選會提供）



賴清德在第一輪發言時重提「0到6歲國家一起養」、長照3.0政策，主張減輕三明治族群的負擔。他表示，會推動青年百億海外圓夢基金，讓年輕人走出國門進入世界，增廣見聞、圓自己的夢想，他也會提出教育平權，還特別提及，民眾黨的候選人柯文哲所提的政見，都是蔡政府已經在做的事情。

賴清德表示，他未來將推動居住正義照顧年輕人面臨的居住問題，首先「囤房稅2.0」，透過全國總歸戶，房屋稅差別稅率遏止惡意的炒作，讓房價可以恢復正常，這在立法院已經三讀通過；另外，他也提到青年安家貸款，額度800萬到1000萬，讓購買年輕人完成夢想。

在推動社會住宅方面，賴清德表示，蔡英文政府8年任內，推動20萬戶社會住宅，明年520前，20萬戶不會跳票，而他也會以8年為期來規劃，總共會有30萬戶。他說，很多人會問土地從何來？他認為可以從中央國營事業來，也可以由地方政府，地方政府推動重劃時候，非直轄市可以提供百分之三，直轄市可以提供百分之五。

賴清德舉例，新北市溫仔圳重劃，400公頃可拿5％興建社會住宅，就可以增加一萬多戶社會住宅，比侯友宜只有2100戶多很多，侯友宜不願意或沒有能力這樣做，就把土地用原價賣給中央，由他來興建。

賴清德表示，未來是競爭年代，也是充滿變化的年代，政府跟每一個人站在一起，不論弱勢跟青年，政府都應該要協助解決，他不僅會協助解決問題，政府做每一個人的後盾。