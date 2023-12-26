批民進黨「衝康台灣」　侯友宜問：兩岸直航哪個城市被木馬屠城？

▲侯友宜。（圖／記者徐文彬攝）



記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（26日）批，在輸陸農產品問題上，民進黨不去溝通協調，犧牲農漁民權利，台東縣長饒慶鈴去協調鳳梨釋迦，遭農業部前部長陳吉仲說是自貶國格，這是「不會開船，又嫌溪彎」，而簽署ECFA前，民進黨罵「查埔找嘸工，查某找嘸尫，咱們囝仔要去黑龍江」，結果你把台灣衝康而已；至於兩岸直航被說是木馬屠城記，請問現在哪一個城被屠了？

2024總統大選倒數18天，第二場總統候選人政見發表會今（26日）在《中視》登場。在第二輪發言時，侯友宜表示，台灣農民真的很艱苦，記得兩岸簽ECFA時，台灣享有簡易、快速通關的便利，不少農漁產品賣去大陸很順利，過去鳳梨釋迦、石斑魚順順利利，9成都賣給大陸。但民進黨執政這幾年，兩岸關係倒退，尤其為檢疫問題，不去溝通、協調，犧牲了農漁民權利，業者卻要靠地方政府去協調。

侯友宜指出，饒慶鈴為了鳳梨釋迦去協調，講述台東病蟲害防治符合國際標準，對方就同意可以進口，結果農業部前部長陳吉仲說是配合中國大陸起舞，自貶國格，這標準是「不會開船，又嫌溪彎」。

侯友宜表示，民進黨沒有辦法解決就不要抹紅。一周前屏東石斑魚可賣去大陸，屏東縣長周春米高興得不得了，這有無損國格？你若覺得有，就叫屏東石斑魚不要賣去大陸。

接著，侯友宜指出，民進黨過去說ECFA是糖衣毒藥，結果你依賴最深；過去還說，若簽下去，「查埔找嘸工，查某找嘸尫，咱們囝仔要去黑龍江」，結果你把台灣衝康而已。民進黨也說過兩岸直航是木馬屠城記，請問現在哪一個城被屠了？

侯友宜表示，賴清德的台獨時刻要記得改，無法務實看待兩岸關係。若他當總統，在平等尊嚴底下，盡速協商ECFA，且對大陸明年元月份開始採取的貿易壁壘，我方一定要去講，而要去協商，就不要抹紅。