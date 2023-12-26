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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拋「治安三箭」、成立「台灣緝毒署」　侯友宜：對壞人不用客氣

記者蘇晏男／台北報導

2024總統大選倒數18天，第二場總統候選人政見發表會今（26日）在《中視》登場。國民黨總統候選人侯友宜拋出「治安三箭」，要打詐、掃毒掃黑槍及除暴，例如仿造「美國聯邦緝毒局模式」，建立「台灣緝毒署」，由專責單位來查毒品。侯友宜表示，他一定會用他的生命，顧好治安，保護善良老百姓；要對好人好一點，對壞人不用客氣，該辦就辦。

▲侯友宜。（圖／記者徐文彬攝）

▲侯友宜。（圖／記者徐文彬攝）

侯友宜26日在第二場總統政見會的第一輪發言中表示，台灣問題第一是詐騙，接著是毒品、槍枝，包括黑幫，所以他拋出「治安三箭」：第一、打詐；第二、掃毒掃黑槍；第三、除暴。

侯友宜指出，打詐是騙越多，關越久，如果犯罪所得超過一定額度，無論個人或組織，都加重刑責二分之一，提供人頭的帳戶再犯，再提高刑責二分之一；而且不明金流要管控好，部會不要互踢皮球，要緊盯讓整個部會緊密在一起，且資安掌控、網路查核上要管控好，虛擬貨幣跟第三方支付要監管好，另兩岸跟國際的打擊要強化。

掃毒方面，侯友宜說，毒品影響社會健康，尤其現階段毒品侵入校園很嚴重，所以第一、他要仿造「美國聯邦緝毒局模式」，建立「台灣緝毒署」，由專責單位來查毒品；第二、從校園毒品開始掃蕩，另國際上要斷販毒供應鏈，這要跟國際刑警合作；第三、補足警察臨檢盤查時的查驗毒品儀器。

掃槍部分，侯友宜指出，第一、他鼓勵自首減刑；第二、模擬槍報繳機制，要減少社會上非法槍枝流入市面，尤其很多玩具槍容易從火藥式改造，所以要落碼；第三、如果非法改造模擬槍，一定要處罰，尤其只要持有，就用刑法處罰，因為犯罪最多的都是拿非法改造模擬槍在犯罪。

侯友宜也說，他看到青少年被誘拐、被吸收去做詐騙車手或是販毒的幫手， 層出不窮，尤其在很多集合場所裡面，婚喪喜慶常常看到黑衣人都是青少年，造成社會觀感不好，對青少年的身心影響非常的大。 他主張，吸收未滿18歲的青少年，不論對方是自願或是被強迫，幫派的主事者或懲員，一定加重期刑，且要借鑒日本的暴力團對策法，針對黑幫的投資，經由介入民事糾紛，包括他設立的地點立法查緝、管束管理，絕對不能放過他。

侯友宜表示，所以治安的問題，不管案件大或小，它其實是一種滾動，它是一種學習，所以不管從一個小案到一個大案，都會密集地結合在一起。他一定會用他的生命，顧好治安，保護善良老百姓；要對好人好一點，對壞人不用客氣，該辦就辦，只要找對方法、策略，治安可以壓到最低。

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