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產官學攜手培育照護人才　訓練實習就業垂直整合黃偉哲促進青年學用合一

▲台南市政府26日在民治市政中心辦理「照護產業產官學合作記者會」，在市長黃偉哲見證下，由台南市醫事專業學校及醫療院所簽署合作備忘錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府26日在民治市政中心辦理「照護產業產官學合作記者會」，在市長黃偉哲見證下，由台南市醫事專業學校及醫療院所簽署合作備忘錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助青年學用合一、累積職場經歷，建構台南成為高齡友善照護的「希望家園」，26日辦理「照護產業產官學合作記者會」，在市長黃偉哲見證下，由台南市醫事專業學校及醫療院所簽署合作備忘錄，共同建構照護產業人才培育平台，未來不僅可促進青年學子就學、就業無縫接軌，為民眾健康、照護服務共盡心力。

▲台南市政府26日在民治市政中心辦理「照護產業產官學合作記者會」，在市長黃偉哲見證下，由台南市醫事專業學校及醫療院所簽署合作備忘錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示樂見長照事業的產官學三方開啟合作計畫，包括市府社會局、勞工局，長照產業，以及大專院校共同攜手，讓護理相關科系學生在就學時有更多實習機會，實際了解長照產業狀況。他也特別邀請參與產學合作的學生上台分享心得並給予肯定及鼓勵，呼籲更多企業、廠商共同投入照護產業，讓台南成為一個青年有發展、老人有照護的希望家園。

▲台南市政府26日在民治市政中心辦理「照護產業產官學合作記者會」，在市長黃偉哲見證下，由台南市醫事專業學校及醫療院所簽署合作備忘錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，未來市府將持續媒合對長照產業有興趣的朋友進入業界，因為長照問題不僅是社會趨勢，也屬於目前國家重大政策，市府對於長照產業發展，以及因應人口結構慢慢老化會審慎面對，未來也會投入更多資源。

市府表示，敏惠醫護管理專科學校與奇美醫療財團法人柳營奇美醫院啟動的「青年學子幼鷹計畫」，以在學青年學子為主軸，聚焦照護人才的培育，讓學生在學校上課期間到醫院工讀，擔任臨床護理師助手，累積專業職能，同時賺取學費，是建構照護人才的垂直整合培育機制；學生畢業之後，不僅連結大專校院資源，可繼續進修取得大學學歷，還能藉由醫院等護理機構媒合進入職場，藉由產官學合作模式，縮短學生進入職場後的適應磨合期，養成照護產業生力軍。

市府表示，台南截至2023年10月止，65歲以上老年人口共34萬5984人，約佔總人口數18.6％。因應長照人才需求，市府於2019年推動長照業人才培育合作案，透過「業師教學」、「機構臨床實習」、「留才媒合」三大培力策略，攜手培育照顧人才，並配合中央長照2.0政策以及一區一日照的願景，陸續投入將近21億的長照預算。

▲台南市政府26日在民治市政中心辦理「照護產業產官學合作記者會」，在市長黃偉哲見證下，由台南市醫事專業學校及醫療院所簽署合作備忘錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

敏惠醫護管理專科學校表示，技職教育首重務實致用，要提升學生實作力，培養符合產業發展脈動的骨幹人才，因此鼓勵學生朝學習實作、技能深化和產業接軌的方向發展，透過「青年學子幼鷹計畫」進行產學合作交流，讓學習與職場連結，培育出符合產業需求的專業人才。

柳營奇美醫院表示，本次工讀實習「幼鷹計畫」的緣起，取其「柳營」諧音，更意謂照護人才展翅蓄勢待發，護理部蕭素秋部長分享因遇到飲料店打工的敏惠醫專學生，不捨其荒廢專業在飲料店打工賺學費，因此催生本次計畫，藉由讓學生到醫院工讀，協助臨床護理師，不僅可以及早適應臨床工作，也能獲得收入。

勞工局表示，有感於高齡社會在照護人力的需求，並因應中央長照2.0推動，自2017年起與轄內各大工會、醫療護理機構、大專院校等單位合作辦理照顧服務生職業訓練，迄今共培育6740人投入長照產業，藉由人才培育以提供更好的服務品質，照顧服務訓練業務更獲勞動部勞動力發展署評鑑優等肯定。勞工局職訓就服中心2024年3月起陸續開辦35班次照顧服務生訓練，招生簡章可於農曆年後至網站https://job.tainan.gov.tw/?page_id=21814查詢，或洽06-2991111轉6816或8588。

▲台南市政府26日在民治市政中心辦理「照護產業產官學合作記者會」，在市長黃偉哲見證下，由台南市醫事專業學校及醫療院所簽署合作備忘錄。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日的記者會包括市議員蔡育輝，敏惠醫護管理專科學校校長葉至誠、中華醫事科技大學校長孫逸民、嘉南藥理大學主秘吳濟民、柳營奇美醫院院長黃順賢、麻豆新樓醫院院長劉啓擧、營新醫院院長鄭群亮以及衛生福利部新營醫院院長陳明智等人都到場共襄盛舉。

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