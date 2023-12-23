台南健康博覽會登場　黃偉哲鼓勵民眾實踐日常健康概念

▲「2023年台南健康博覽會」，23、24日兩天上午10時至下午6時在成大中正堂盛大展開，台南市長黃偉哲親自到場致意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市衛生局、台灣健康城市聯盟、成功大學AIOT運動大數據產學聯盟、奇美醫院等單位共同辦理的「2023年台南健康博覽會」，23、24日兩天上午10時至下午6時在成大中正堂盛大展開。

活動在社區長者戰鼓打擊聲中拉開序幕，台南市長黃偉哲親自到場致意，並鼓勵民眾將健康概念落實於日常生活中，議員沈震東也到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，台南是全齡照護的城市，從幼兒到老年人口的照護政策一直是南市府的首要施政項目之一。健康博覽會邁入第二屆，辦理這項活動目的是為了促進民眾健康生活型態，進而達到身心靈健康，也藉此機會與民眾互動，宣導健康識能，讓大家在日常生活中自然而然維持健康身體，以快樂悠然的心態過日子。

此次活動以全齡全民參與寓教於樂的策展模式，以期達到有效宣傳效果及實踐健康生活，現場聚集台南市各大醫院如成大、奇美、安南、市醫、新樓等各單位設攤，還有衛生局及各醫事公會及醫療相關產業共襄盛舉。除強化民眾體適能及帶來醫療照護新趨勢，也宣傳市府落實健康融入各項政策的理念（Health in all policy），實踐「健康活力 台南魅力」的願景。

此外，活動現場規劃安南醫院CPR體驗區及衛生局疫苗設站區，提供流感及COVID-19疫苗注射，不僅可獲得正確的急救知識，也藉由疫苗施打提升自身防護力，讓大家來看展一舉數得。舞台區則安排健康活力舞蹈、台南市高中聯盟熱舞表演。為讓民眾養成運動的好習慣，這次活動還把原本在戶外體驗的北歐健走搬到室內，並請專業老師進行現場演示，舞台區另有各類健康講座。為期兩天的健康博覽會活動免費入場，闖關再抽萬元獎品，歡迎大家一起來參加。