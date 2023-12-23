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2024龍崎光節空山祭開幕　黃偉哲：歡迎來台南欣賞最美山林燈節

▲2024龍崎光節-空山祭23日於龍崎區虎形山公園，由台南市長黃偉哲揭幕，今年以「龍火餘燼」為主題，帶來從「餘燼」至「復燃」的精彩體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024龍崎光節-空山祭23日於龍崎區虎形山公園，由台南市長黃偉哲揭幕，今年以「龍火餘燼」為主題，帶來從「餘燼」至「復燃」的精彩體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024龍崎光節-空山祭23日於龍崎區虎形山公園，由台南市長黃偉哲揭幕，今年以「龍火餘燼」為主題，透過1部寓言動畫、15組藝術家及17件作品，帶來從「餘燼」至「復燃」的精彩體驗，活動將於12月24日展出至2024年2月18日，市長黃偉哲歡迎大家前往觀賞全台「最美的山林燈節」。

▲2024龍崎光節-空山祭23日於龍崎區虎形山公園，由台南市長黃偉哲揭幕，今年以「龍火餘燼」為主題，帶來從「餘燼」至「復燃」的精彩體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，今年邁入第五屆的空山祭，已經是有口皆碑的台南品牌。台南是燈會的集大成地，在水邊有月津港燈節，在山上有龍崎光節-空山祭，在鹽水老街有月之美術館，在市區則有普濟燈會。另外台南也主辦明年的台灣燈會，屆時歡迎大家一起到台南來場精彩萬分的視覺饗宴。

▲2024龍崎光節-空山祭23日於龍崎區虎形山公園，由台南市長黃偉哲揭幕，今年以「龍火餘燼」為主題，帶來從「餘燼」至「復燃」的精彩體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年空山祭開幕首度與霹靂布袋戲合作，配合霹靂別具特色的操偶技巧和5G科技的低延遲特性，利用龍崎獨特山林地景，搭建環境式立體舞台，以虛實共演方式，打造極具臨場感的沉浸式開幕專場《無盡魂》，議員郭鴻儀、杜素吟也到場共襄盛舉。

文化局說明，龍崎光節迄今已邁入第五屆，今年邀請作品蘊含濃厚台灣感的藝術家李文政創作《光夢龍》，首次挑戰「入口即藝術」的創作，讓觀眾自踏進園區的第一眼，就被巨大的藝術入口震撼，幻景入口也成為本次光節的重要亮點；作品《龍火瀑布》則由韓國藝術家李恩淑結合透明聚酯纖維、螢光線、光進行創作的大型裝置，觀者與作品互動即能體驗溶岩瀑布從山谷傾瀉而下。

▲2024龍崎光節-空山祭23日於龍崎區虎形山公園，由台南市長黃偉哲揭幕，今年以「龍火餘燼」為主題，帶來從「餘燼」至「復燃」的精彩體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次龍崎光節除邀請在地與國際藝術家進行創作外，策展團隊也邀請龍崎、關廟等南關線居民與學童共同創作。藝術家辛綺和盧佳君合作創作的作品《重生~龍之三部曲》，由「浮雕」和「音樂」兩部分組成。「浮雕」部分由藝術家們帶領關廟國小、龍崎國中的學生，與海洋大學一同針對海廢料議題，以龍崎為發想起點，透過平面繪畫、立體鋼鐵造型龍體、彩繪海廢料、燈光裝置，完成一個以「兩隻龍」造型為主體的多媒體藝術創作；「音樂」部分則由藝術家盧佳君的原創理念為創作主軸，加上關廟國小音樂社團學生在視覺與聽覺上的創意發想與詮釋，將台南龍崎與關廟的在地特色融入作品中。成為藝術進入社區，共創藝術盛會的絕佳範例。

▲2024龍崎光節-空山祭23日於龍崎區虎形山公園，由台南市長黃偉哲揭幕，今年以「龍火餘燼」為主題，帶來從「餘燼」至「復燃」的精彩體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為鼓勵在地藝術家創作、維持活動品質，並響應藝術文化推廣為考量，這屆活動仍維持以往售票形式推出。空山祭雖是全國唯一採「售票制」的大型光節，但市府以百元內票價（平日50元、假日100元），讓大家能在可負擔的範疇，享受山林燈節的精彩，且這次首創與ibon合作推出組合票券，帶領全國民眾輕鬆走入龍崎，也為南關線注入活力，讓每位遊客找到穿梭其中的樂趣。

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