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就職五周年黃偉哲向市民報告5年政績　迎向台南400新輝煌

▲台南市長黃偉哲就職滿5周年，黃偉哲除向市民報告5年來的政績，台南將以科技、智慧、永續，迎向下一個400年的輝煌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲就職滿5周年，黃偉哲除向市民報告5年來的政績，台南將以科技、智慧、永續，迎向下一個400年的輝煌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲25日就職滿5周年，在市政會議上，黃偉哲除向市民報告5年來的政績，也發表感性談話，指出在迎向台南400的歷史性時刻，台南將以科技、智慧、永續，迎向下一個400年的輝煌。

黃偉哲首先感謝市民支持督促，也感謝局處首長的努力，把市民的需求放在第一順位。他提到，世界局勢不停變化，台灣特殊地理位置首當其衝，台灣的自由、開放，建立在民主體制、資訊安全及晶片戰略產業之上，台南作為台灣第一座城市，他有更強烈的使命感，建構更好的台南。

黃偉哲提到，人的一生，不過匆匆數十寒暑，能有機緣在浩瀚的歷史裡，留下雪泥鴻爪的一瞬，已屬萬幸。400年前台灣進入大航海時代，台南也登上歷史舞台，靜下心來細細思索，我們都在想能為台南做些什麼，又留下些什麼。

黃偉哲說，2018年底他就職擔任市長以來，市府團隊一同打拼的成績，有延續落實賴前市長任內所規劃的政策，有在他任內全新開創的建設措施。在歷任市長所留下的施政成果之下，從基礎建設到重大施政，他帶領團隊努力做好每一件事。▲台南市長黃偉哲就職滿5周年，黃偉哲除向市民報告5年來的政績，台南將以科技、智慧、永續，迎向下一個400年的輝煌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

他認為台南的未來不可限量、發展沒有止境，「做得更好，過得更好」是他在第一個任期之初就對市民許下的承諾，拉長時光歲月來看，市長兩個任期是八年，在浩瀚宇宙有如轉瞬，即便不長，他仍會全力以赴，為台南這座偉大的城市往前邁進。

台南市政府指出，因應老年人口急速增加，台南市完成一國中學區一日照的目標，並開辦老人健保費補助，讓長輩受惠，也減輕照顧者負擔，讓台南成為不分年齡都能安居的城市。

近年來，台南市的公共建設屢獲殊榮，榮獲國家卓越建設獎的工程就有近130件。例如河樂廣場、市圖新總館、水交社園區、港濱歷史公園等，這些都成為居民和旅客喜愛的好地方。黃偉哲強調，這些獎項固然重要，但更重要的是我們如何善用每一分經費，確保工程品質的優良，給市民帶來更好的環境。

為了接軌世界及適應環境，就要以智慧、永續的方式管理城市。比方台南積極發展綠能及AIot智慧聯網，提供產業發展及民生所需；透過智慧停車系統提升路邊停車格周轉率，減少找車位的時間，同時減少空污，智慧繳納系統更讓台南年省下600萬張收費紙張。

▲台南市長黃偉哲就職滿5周年，黃偉哲除向市民報告5年來的政績，台南將以科技、智慧、永續，迎向下一個400年的輝煌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

被譽為「產業雙引擎」的南科及沙崙綠能智慧科學城，是推動台南躍升國際的兩條重要命脈。黃偉哲說，雙核心引擎帶動之下，包括Google、ASML等跨國企業，以及全國性的服務業與科技業都進駐台南，創造4萬7000多個就業機會。市府也鼓勵中小型及新創企業扎根，打造佔地1500坪的贏地創新育成基地，讓年輕人團隊在台南打拼。

黃偉哲指出，1624年，台南引領台灣走進大航海時代；2024年，台南從古都蛻變成為傳統與創新並存的科技新都。在台南400這個歷史里程碑，我們都在思索，要留給後代一個什麼樣的環境，要如何讓城市持續發展。「智慧、科技及永續」，這就是我們的答案，也將創造下一個400年的輝煌。

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