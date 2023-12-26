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北市150所國高中「明年停課4天」！配合全中運賽事　寒假也晚1周放

▲台北市政府大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲因承辦全中運，北市國高中職寒假將晚1周才放，下學期賽事期間將停課4天。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國中小學將在明年1月20日放寒假，但台北市教育局日前宣布，因承辦2024全國中等學校運動會，明年4月22日至4月25日賽事期間，北市150多所公私立高中職、國中（不含國小學及特教學校）停止上課，並調整於明年1月23日至1月26日補課，亦即北市所有高中職、國中生明年寒假會晚一周才放假。

依據112學期學校行事曆，明年寒假原訂1月20日開始放假，北市教育局宣布，配合全中運賽事，北市高中職、國中生明年4月22日至25日停課4天，但必須提前在明年1月23日至26日補課，4天補課上的是下學期的課程。但補課停課範圍，不包括國小和特教學校學生。

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北市教育局表示，因明年全中運會使用的場地以國高中學校和體育場館為主，並不會使用到國小場地，而參加選手都是中學以上學生，相關賽事工作也都是中學以上老師和教練，因此國小放寒假的時間，以及下學期的課程不受影響。

為提醒學校、家長及早規劃因應，北市教育局已在6月發函各校，提醒配合賽事調整課程及行事曆，也提前公布停課補課辦法，提醒家長和學生預作準備。北市教育局表示，這是北市暌違12年，再次承辦國內重要賽事，希望市民可以多多體諒、共襄盛舉。

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