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台北酷課雲會員破123萬　北一女校長：ＡI是新世代學習強大輔具

▲台北市數位學習教育中心成立10年。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北市數位學習教育中心成立10周年。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為推動數位學習，台北市教育局於2013年成立台北市數位學習教育中心，成立10年來陸續建置「台北酷課雲」、「酷課」APP、酷AI智慧學習平台等，其中「台北酷課雲」自2016年上線以來，已超過1.4億瀏覽人次，會員人數逾123萬人。北一女校長陳智源指出，AI已成為下一世代學習的強大輔具，將成未來數位學習推動主軸。

台北市數位學習教育中心辦理10周年感恩茶會，並發布推動數位學習成果。台北酷課雲累積會員人數突破123萬人，瀏覽人次於1.4億人次，平台內容共計1萬1843部線上學習影片、4萬3821道線上測驗題目，串連台北市立圖書館逾48萬冊電子數位資源，成為中小學重要的教學資源。

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台北市數位學習教育中心也連結10縣市、36校，辦理許多線上非同步與同步課程，包含首度可採計學分的高中跨校網路選修課程，另有數位學習多元增能培力班、大考複習直播及解題、學科銜接課程、大學體驗課程、寒暑假自主學習活動等線上課程與活動，提升數位教育普及率。

數位學習中心主任、北一女中校長陳智源表示，將持續努力推廣數位學習，讓數位學習成為臺北市教育的常態，成為幫助學生學習、輔助教師教學的最大利器。

陳智源說，下一個10年將以AI為主軸，著手提升數位學習系統，精進以學生學習為中心的智慧學習情境，推動「酷AI」國中小智慧學習平臺、「酷課ONE」高中職學習管理平台及「CooC+」智慧化串流影音平台三大服務，為新世代學生提供更完善的學習風貌。

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