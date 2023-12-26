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遭割頸國三生仍未脫險　校長：盼各界集氣「今啟動輔導諮商」

▲新北市政府。（圖／記者楊惠琪攝）

▲新北市教育局派駐輔導諮商中心社工師進駐事故發生校園。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市某國三男學生為替「乾妹」出頭，在校內持彈簧刀朝別班男同學頸部、胸部揮砍多刀，導致男同學當場大量出血，命危送醫，至今仍未脫離險境，事件引發全台譁然，有醫生示警，目睹校園割頸案恐導致創傷症候群。該校校長今表示，教育局將派駐輔導諮詢中心社工師到校，除了發生事故的兩個班級外，也將針對全體國三學生和導師提供輔導諮商。

新北市某高中附設國中部昨（25日）中午12時許， 一名男同學為幫「乾妹」女同學出氣，竟持彈簧刀揮砍別班男同學的頸部、胸部，正值中午用餐時間，儘管導師、同學都在場，但因事件發生太突然，旁人來不及制止。警方偵辦後，昨將行兇男學生及涉嫌教唆的少女雙雙依殺人未遂送辦，少年法庭今裁定少年收容、少女責付監護人。

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該校校長今表示，受傷學生仍在加護病房觀察中，應家屬要求，傷勢不便透露，希望各界集氣，讓學生早日脫離險境、恢復健康。針對昨天目睹事故發生的兩個班級學生，今天啟動入班心理諮商輔導，教育局也派駐輔導諮商中心社工師進駐，提供國三12個班級學生和導師心理輔導諮商服務，尤其國中會考將至，希望可以盡快穩定師生心情。

針對外界質疑行兇男學生為何帶危險的彈簧刀到校，校長坦言，該名男學生過去有偏差行為，學校並沒有掌握到為何學生會帶危險物品到校，一切交由警方調查，學校會全力配合，未來也會依照教育部相關輔導管教辦法，希望可以盡可能預防學生帶危險物品到校。

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