　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國三生遭割喉　醫憶童年「被當畜牲揍到吐」：3同學帶彈簧刀

記者陳俊宏／綜合報導

新北市某國三男學生為替「乾妹」出頭，持彈簧刀割喉別班男同學，導致對方命危未脫離險境。對此，胸腔科醫師蘇一峰回憶起小時遭霸凌的情景，「這三位霸凌者長大了，人留在故鄉當地發展。」

蘇一峰在臉書說，「以前國小同班，就有三名同學平常都帶彈簧刀上學。自己小時候也被霸凌盯上，被拿刀的同學拿繩子套脖子，當作畜生用力拉，被用力揍肚子到吐。還好國中通車去台南升學的學校，就沒有這樣的事了。」

蘇一峰表示，這三位霸凌者長大了，人留在故鄉當地發展。他也認為，不得不說，有時候課業壓力可以減少這種校園霸王，校園霸王不會去升學主義的學校自討沒趣。

▼國三生遭割喉命危送醫。（示意圖／資料照）

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

回顧這起震驚社會的案件，少女25日到事發班級找閨蜜，不料遭該班男同學喝斥「這又不是妳班級」，要求立即離開。少女心有不甘，大力甩門離去，並跑去向同年級「乾哥」哭訴遭欺負。

「乾哥」聞言，決定替「乾妹」出氣，前往事發班級理論，結果雙方一言不合，他竟拿出預藏的彈簧刀連刺5刀，其中2刀刺中對方胸口、脖子，導致男同學命危送醫。經裝葉克膜搶救5小時，男同學恢復呼吸心跳，但仍未脫離險境。

警方考量男同學生命垂危，且少女坦承教唆犯案，涉犯情節重大、有殺人犯意，經請示少年法庭，將2人以傷害罪改為「殺人未遂」送辦，並移送少年法庭。

▼蘇一峰回憶小時遭霸凌。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

（圖／翻攝蘇一峰臉書）

ET快訊
放棄台積電高薪工作！小鮮肉朱天宇「為台灣爭光」國際賽事奪名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國三生遭割喉　醫憶童年「被當畜牲揍到吐」：3同學帶彈簧刀

三顧副董涉盜賣機密技轉中國　「生技美魔女」力擋遭報復

快訊／涉郭台銘連署賄賂　屏東縣議長周典論羈押禁見、女兒交保

快訊／國三生遭割喉命危　少年、乾妹改依「殺人未遂」送辦

國1林口下坡段連環車禍　長榮貨櫃車「一路按喇叭」連撞8車

快訊／屏東縣議長周典論「涉郭台銘連署賄賂」　遭聲押禁見

台灣新住民關懷總會涉助中國介選　女理事長遭收押

快訊／新北民宅2樓屋內起火　全面燃燒警消馳騁救援

國中少女午休闖教室找閨蜜遭喝斥　乾哥出頭持刀猛刺少年命危

快訊／海軍基地怪手翻覆「壓死1工人」　國軍緊急回應：已檢討監造

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

國三生互不認識爆衝突！男遭割頸裝葉克膜搶救　校方：盼外界集氣

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

不忍麻吉獨自酒駕被抓 他自爆「我通緝」相挺

7菲國遊客赴合歡山遇車禍 跌落30公尺山谷！3人重傷

國三生遭割喉　醫憶童年「被當畜牲揍到吐」：3同學帶彈簧刀

三顧副董涉盜賣機密技轉中國　「生技美魔女」力擋遭報復

快訊／涉郭台銘連署賄賂　屏東縣議長周典論羈押禁見、女兒交保

快訊／國三生遭割喉命危　少年、乾妹改依「殺人未遂」送辦

國1林口下坡段連環車禍　長榮貨櫃車「一路按喇叭」連撞8車

快訊／屏東縣議長周典論「涉郭台銘連署賄賂」　遭聲押禁見

台灣新住民關懷總會涉助中國介選　女理事長遭收押

快訊／新北民宅2樓屋內起火　全面燃燒警消馳騁救援

國中少女午休闖教室找閨蜜遭喝斥　乾哥出頭持刀猛刺少年命危

快訊／海軍基地怪手翻覆「壓死1工人」　國軍緊急回應：已檢討監造

國三生遭割喉　醫憶童年「被當畜牲揍到吐」：3同學帶彈簧刀

奈及利亞高原州暴徒襲擊社區　至少113人喪命

三顧副董涉盜賣機密技轉中國　「生技美魔女」力擋遭報復

郭明錤曝2024電子產業投資3大趨勢　蘋果最重要產品登場

今晨5.5℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

俄羅斯續攻烏克蘭東部　俄軍：完全控制馬林卡鎮

北市路口科技執法再增4處！內科2路口未淨空　明年元旦起開罰

台北炸雞店「月薪6萬」留不住人　細節讓一票人懂了：是我也不接受

國中生遭割頸　醫師曝回憶「小學遭霸凌」被當畜生：3同學帶刀上課

柯文哲農地違規爭議　陳佩琪「繳3.4萬元」秀出補稅單

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

社會熱門新聞

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

國1林口段連環車禍　長榮貨櫃車連撞8車

即／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳

21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

涉郭連署賄賂　屏東縣議長被聲押禁見

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

即／新北民宅起火　警消馳騁救援

告白不成狠奪命　13刀砍死直銷業務員

新住民關懷總會涉助陸介選　1女遭押

快訊／遭彈簧刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

更多熱門

相關新聞

國中生遭割頸　醫師吐小學遭霸凌回憶

國中生遭割頸　醫師吐小學遭霸凌回憶

新北市某高中附設國中部25日發生流血事件，一名就讀國三的男學生遭同學拿利刃砍傷頸部，當場血流如注並一度失去呼吸心跳，所幸經搶救後目前已恢復生命跡象。對此，胸腔科醫師蘇一峰回憶嘆，自己小時候求學時，也曾遭同學霸凌，直到畢業升學後，才沒有再遇到霸凌，貼文一出立刻引發網友熱議。

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

台東小六生疑霸凌小二生！搬椅砸師害腦震盪

台東小六生疑霸凌小二生！搬椅砸師害腦震盪

「真鄉下工寮」曝光！醫公開老家照　留言刷一排勵志

「真鄉下工寮」曝光！醫公開老家照　留言刷一排勵志

高三妹1姿勢裸照外流　男同學竟揪全班模仿拍畢業照

高三妹1姿勢裸照外流　男同學竟揪全班模仿拍畢業照

關鍵字：

霸凌蘇一峰

讀者迴響

熱門新聞

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

沈玉琳認了曾對Melody動心！

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

YTR遊日被「當賊羞辱」！業者道歉了

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

即／氣象署深夜低溫特報　13縣市恐跌破10度

小鮮肉朱天宇「為台灣爭光」

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

國1林口段連環車禍　長榮貨櫃車連撞8車

即／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

更多

最夯影音

更多
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面