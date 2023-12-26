國三生遭割喉　醫憶童年「被當畜牲揍到吐」：3同學帶彈簧刀

記者陳俊宏／綜合報導

新北市某國三男學生為替「乾妹」出頭，持彈簧刀割喉別班男同學，導致對方命危未脫離險境。對此，胸腔科醫師蘇一峰回憶起小時遭霸凌的情景，「這三位霸凌者長大了，人留在故鄉當地發展。」

蘇一峰在臉書說，「以前國小同班，就有三名同學平常都帶彈簧刀上學。自己小時候也被霸凌盯上，被拿刀的同學拿繩子套脖子，當作畜生用力拉，被用力揍肚子到吐。還好國中通車去台南升學的學校，就沒有這樣的事了。」

蘇一峰表示，這三位霸凌者長大了，人留在故鄉當地發展。他也認為，不得不說，有時候課業壓力可以減少這種校園霸王，校園霸王不會去升學主義的學校自討沒趣。

▼國三生遭割喉命危送醫。（示意圖／資料照）



回顧這起震驚社會的案件，少女25日到事發班級找閨蜜，不料遭該班男同學喝斥「這又不是妳班級」，要求立即離開。少女心有不甘，大力甩門離去，並跑去向同年級「乾哥」哭訴遭欺負。

「乾哥」聞言，決定替「乾妹」出氣，前往事發班級理論，結果雙方一言不合，他竟拿出預藏的彈簧刀連刺5刀，其中2刀刺中對方胸口、脖子，導致男同學命危送醫。經裝葉克膜搶救5小時，男同學恢復呼吸心跳，但仍未脫離險境。

警方考量男同學生命垂危，且少女坦承教唆犯案，涉犯情節重大、有殺人犯意，經請示少年法庭，將2人以傷害罪改為「殺人未遂」送辦，並移送少年法庭。

▼蘇一峰回憶小時遭霸凌。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

