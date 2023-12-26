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心痛又遺憾！教長首度回應國中生割頸案：提供目睹學生諮商協助

▲▼對於新北國中生遭割頸，教長潘文忠說心痛又遺憾，請新北市提供目睹學生更多諮商協助。（圖／記者許敏溶攝）

▲對於新北國中生遭割頸，教長潘文忠說心痛又遺憾，已請新北市提供目擊學生更多諮商協助。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新北市某高中國中部昨（25日）發生一國中生遭另名學生割喉，目前尚未脫離險境。教育部部長潘文忠今（26日）指出，此事讓人心痛也覺得非常遺憾，已經請新北市教育局動用更多資源協助學校，提供目擊學生獲得更多諮商與協助，盡快學生讓身心平靜下來，也請其他縣市教育局依照現行教師輔導與管教學生辦法注意事項，提醒學生做更多安全防範。

新北市一名國三男學生昨天為了替「乾妹」出頭，持彈簧刀割喉別班男學生，導致該名男學生命危。教育部長潘文忠今天下午參加112年第10屆「教育部藝術教育貢獻獎」頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時，坦言此事「確實讓人心痛，也覺得非常遺憾。」

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潘文忠說，事發後教育部特別請新北市教育局長張明文，關心學校並提供相關事務協助，除了受傷學生還在醫院搶救中，現場還有目擊衝突的學生，身心受到嚴重驚嚇，已請新北市教育局動用更多資源協助學校，讓學生獲得更多諮商與協助，讓學生身心盡快平靜下來。

對於學生因口角衝突而發生這麼大傷害，潘文忠提醒，教育部訂立「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，也提到學生攜帶刀械等違法物品時，老師應儘速通知學校，由學校立即通知警察機關處理，希望老師確實維護學生安全，也會請各縣市教育局多加依照上述注意事項做更多防範。

至於行兇的學生，潘文忠指出，針對一些行為需要特別加強輔導協助與高關懷學生，請學校多加關懷，並請老師多加關注，給予學生相關輔導措施。另也請學校或老師提醒學生注意安全，避免在遊戲過程中使用蘿蔔刀或美工刀等物品，避免造成自己與他人傷害。

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