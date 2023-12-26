一談戀愛就「戀愛腦」？「單身更好命」TOP4星座

▲你一談戀愛就「戀愛腦」容易失去自我嗎？（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



生活中心／綜合報導

你一談戀愛後就會變「戀愛腦」嗎？談戀愛後把所有時間和精力都放在戀人身上，打亂原本自己的生活及工作步調，科技紫微網整理出「單身更好命」TOP4星座，快來看看容易戀愛腦的你有沒有上榜！

獅子座

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獅子座本身能力很強，天生就是喜歡發光發亮，通常在事業上會有很好的成就，但戀愛中的獅子座是非常戀愛腦的，一投入戀愛後，眼裡全心全意就只有戀人，並且把所有時間跟精力全部都放在戀人身上，完全不管其他事情，常常會錯過許多機會，因此單身時的獅子座，才能一心一意拼事業，為自己打拼更好的未來。

雙魚座

雙魚座有很好的敏銳度和創造力，也擅長洞悉人心，能夠輕鬆捕捉他人的需求和感受，嗅到很多旁人嗅不到的商機，但當他們陷入愛情漩渦時，一切會以戀愛為主，甚至為了另一半犧牲奉獻、委曲求全，常常忽視自己的事業發展，如果雙魚座能夠將追求愛情的熱情轉移到事業上，絕對是一鳴驚人！

處女座

大家都知道，處女座做事有條理又愛追求完美，在工作上常常獲得老闆的賞識，只要把工作交給他們就會很放心，常常或有升遷加薪的機會，不過陷入愛情的處女座，其實非常會鑽牛角尖，愛情中的他們很不理性，而且甚至會影響到工作，在工作上開始出包，連同事都能感受到不對勁。

天蠍座

天蠍座的洞察力和思考力，絕對是12星座的前段班，天生自帶偏財運，而且還擁有在逆境中翻盤的能力，不過只要談戀愛後，就會成為被戀愛腦耽誤的事業咖，他們喜歡上一個人時，佔有慾會爆棚，明知道自己正在做的事是蠢事，還是會照做無誤，心甘情願成為愛情奴隸。